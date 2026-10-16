Salernitana x Scafatese: onde assistir, horário e escalações
Salernitana x Scafatese: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Salernitana e Scafatese se enfrentam no dia 17 de outubro, às 12h30, no Stadio Arechi, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Salernitana vem de empate em Casarano, 0 x 0, pela Serie C1, em 11 de outubro. Nos jogos anteriores, a equipe conquistou vitória em casa contra o Bari por 2 a 1 e sofreu derrota fora para o Crotone por 2 a 1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Arechi, Salerno
Rodada: 10
Fase: Girone C
O Scafatese vem de vitória em casa contra o Sorrento por 3 a 2, pela Serie C1, em 11 de outubro. Nos jogos anteriores, a equipe também venceu o Altamura por 2 a 0, em casa.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Arechi, Salerno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Salernitana
Técnico: S. Cosmi
C. Galeotti; A. Anastasio, D. Celiento, S. Pieraccini e L. Villa; M. Llano, M. Vitale e K. de Boer; M. Tascone, E. D'Ursi e F. Lescano.
Scafatese
Técnico: M. Facciolo
F. Forte; M. Novella, L. Bacchetti, M. Scognamiglio e A. Ferrara; F. Proia, M. Toscano e F. Tripi; M. Emmausso, E. Volpicelli e C. Palmieri.
Tudo sobre
Onde Assistir
Athletico x Palmeiras: onde assistir, horário e escalaçõesHá 8 horas
Futebol Feminino
Libertadores Feminina 2026: saiba onde assistir aos jogos dos times brasileirosHá 20 horas
Onde Assistir
Sport x Fortaleza: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Ponte Preta x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Livorno x Grosseto: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Onde Assistir
Pro Vercelli x Lecco: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!