Reggiana x Torres: onde assistir, horário e escalações

Reggiana e Torres se enfrentam nesta 17 de outubro, às 9h30 no MAPEI Stadium - Città del Tricolore, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No Serie C1 2026/2027, a Reggiana vem de derrota em Reggiana 0 x 1 Spezia e Perugia 1 x 0 Reggiana, ambas pela mesma competição. A equipe busca recuperação na 10ª rodada do Girone B.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 17 de Outubro de 2026, às 9h30

Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia

Rodada: 10

Fase: Girone B

Do outro lado, o Torres vem de vitória em Torres 2 x 1 Atalanta II, além de empates em Campobasso 1 x 1 Torres e Torres 0 x 0 Vado, todos pela Serie C1 2026/2027. A equipe busca manter a boa fase na competição.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B) 📅 Data: 17 de Outubro de 2026 ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília) 📍 Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Reggiana

Técnico: A. Tesser

J. Furlan; A. Tripaldelli, S. Bonetti, M. Battistini e L. Libutti; F. Vallarelli, L. Crisetig e M. Bertagnoli; M. Portanova, M. Rover e L. Šipoš.

Torres

Técnico: A. Greco

A. Zaccagno; G. Berto, N. Antonelli, M. Kebbeh e F. Corsinelli; A. Masala, M. Brentan e G. Zecca; G. Mastinu, L. Scotto e L. Di Stefano.