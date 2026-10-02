Redditch United x Berkhamsted: onde assistir, horário e escalações
Redditch United x Berkhamsted: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027.
Redditch United e Berkhamsted se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no The Valley Stadium, em Redditch, Worcestershire, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Redditch United vem de vitória por 3 a 0 diante do Evesham United, em casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mantém boa forma na competição.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h
Local: The Valley Stadium, Redditch, Worcestershire
Fase: Classificatória da 3ª rodada
O Berkhamsted vem de vitória por 4 a 1 diante do Hendon, em casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe também apresenta bom desempenho na competição.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Classificatória da 3ª rodada)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: The Valley Stadium, Redditch, Worcestershire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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