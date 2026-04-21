RB Bragantino x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo confronto da Copa do Brasil

RB Bragantino e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O duelo é válido pela quinta fase da Copa do Brasil e marca a abertura da série.

RB Bragantino e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O duelo, válido pela quinta fase da Copa do Brasil, marca a abertura da série que terá transmissão ao vivo pelo Prime Video (streaming). ▶️Clique para assistir na Prime Video

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Ficha do jogo RBB MIR Copa do Brasil 5ª fase (ida) Data e Hora Quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília). Local Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistentes Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

O RB Bragantino chega ao confronto com confiança, impulsionado por uma sequência de duas vitórias seguidas contra o Blooming, na Sul-Americana, e contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o Massa Bruta ocupa a oitava colocação com 17 pontos, três atrás do São Paulo, que fecha o G4. No torneio continental, o time está no Grupo H com três pontos, um atrás do líder River Plate. O técnico Vagner Mancini terá à disposição praticamente toda a base titular, com exceção de Eduardo Sasha e Henry Mosquera, que seguem no departamento médico e são os únicos desfalques confirmados.

Por outro lado, o Mirassol vem de uma vitória importante contra o Internacional, fora de casa, pelo Brasileirão. Apesar do resultado recente, a equipe comandada por Rafael Guanaes vive uma temporada de instabilidade e ocupa a 18ª colocação nacional, dentro da zona de rebaixamento. O treinador terá uma baixa de peso: o atacante Negueba sofreu uma grave lesão no joelho e só deve retornar aos gramados em 2027. Além dele, Reinaldo segue como dúvida enquanto se recupera de lesão muscular.

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Retrospecto do confronto

Ao todo, o histórico registra 27 jogos oficiais entre as equipes, com um equilíbrio absoluto: nove vitórias para cada lado e nove empates. No entanto, o Mirassol não vence o Massa Bruta desde 2022. Neste período, foram seis partidas, com três triunfos do Bragantino e três empates.

Pela Copa do Brasil, os clubes se enfrentaram apenas uma vez, em 2021, com vitória do RB Bragantino. O jogo desta quarta-feira (22) marcará o segundo encontro pela competição, sendo o duelo de ida da quinta fase. A partida de volta está agendada para o dia 13 de maio, com mando do Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia.

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Mascote do RB Bragantino em Braganca Paulista, SP. (Foto: Raphael Marques/PxImages/FolhaPress)

Tudo sobre RB Bragantino x Mirassol (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

RB Bragantino 🆚 Mirassol

Jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil

📆 Data e horário: Quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília).

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

👁️ Onde assistir: Prime Video (Streaming)

🕴️ Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ RB Bragantino (Técnico: Wagner Mancini)

Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Marcelinho; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Vinicinho.

🟡🟢Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; João Victor, Lucas Oliveira e Willian Machado; Igor Formiga, Shaylon, Denilson, Aldo Filho e Reinaldo; André Luis e Alesson.

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