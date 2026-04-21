Santos x Coritiba: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Santos recebe o Coritiba nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Será o quarto jogo seguido da equipe de Cuca em casa. O Peixe venceu o Atlético-MG por 1 a 0 pelo Brasileirão, empatou por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana, e também perdeu de virada por 3 a 2 para o Fluminense, novamente pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime. Clique aqui para assistir.

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Para este duelo, os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei e também na bilheteria da Vila Belmiro nesta terça-feira (21), próximo ao portão 6, até as 18h (de Brasília) ou até se esgotarem.

Os dois times se enfrentaram pela última vez no dia 11 de novembro de 2024, e o Peixe levou a melhor por 2 a 0, no Couto Pereira, com gols de Wendel e Otero, pela Série B.

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Ficha do jogo SAN COR Copa do Brasil 5ª fase (ida) Data e Hora 22 de abril de 2026; às 19h30 (de Brasília) Local Vila Belmiro (Santos, SP) Árbitro Bruno Arleu de Araujo (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Santos provavelmente terá o desfalque do goleiro Gabriel Brazão, que foi liberado por quatro dias para acompanhar a família nas despedidas de seu pai, que faleceu na última segunda-feira (20). Caso opte por não jogar, o arqueiro será substituído por Diógenes. O Peixe também não poderá contar com Rony, que sentiu um problema no tornozelo.

A expectativa é contar novamente com Neymar na equipe titular do Alvinegro Praiano. O camisa 10 disse "estar cansado" após receber críticas e também alegou que estava coçando o ouvido na saída de campo, e não tampando a orelha como forma de protesto contra a torcida.

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O Santos tem apenas seis vitórias em vinte e dois jogos nesta temporada. O clube foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil do ano passado para o CRB.

Já o Coritiba definiu que não vai pagar a multa de R$ 1 milhão para contar com o lateral-direito JP Chermont, que está emprestado pelo Peixe até o final do ano.

O time de Fernando Seabra ainda não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Melo, que deixou a partida diante do Atlético-MG ainda no primeiro tempo após uma pancada na panturrilha da perna esquerda. O Coxa venceu a partida por 2 a 0, pelo Brasileirão.

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Santos e Coritiba se enfrentaram em 2023, pela Série B. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X CORITIBA - jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil

📲 Quarta-feira, dia 22 de abril de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 19h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: Amazon Prime (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

📟 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca)

Diógenes (ou Brazão); Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Neymar; Gabriel Bontempo, Moisés e Gabigol

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy, e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.

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