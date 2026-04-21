Santos x Coritiba: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Peixe caiu na terceira fase da competição no ano passado ao enfrentar o CRB
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O Santos recebe o Coritiba nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Será o quarto jogo seguido da equipe de Cuca em casa. O Peixe venceu o Atlético-MG por 1 a 0 pelo Brasileirão, empatou por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana, e também perdeu de virada por 3 a 2 para o Fluminense, novamente pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime. Clique aqui para assistir.
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Para este duelo, os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei e também na bilheteria da Vila Belmiro nesta terça-feira (21), próximo ao portão 6, até as 18h (de Brasília) ou até se esgotarem.
Os dois times se enfrentaram pela última vez no dia 11 de novembro de 2024, e o Peixe levou a melhor por 2 a 0, no Couto Pereira, com gols de Wendel e Otero, pela Série B.
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Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
O Santos provavelmente terá o desfalque do goleiro Gabriel Brazão, que foi liberado por quatro dias para acompanhar a família nas despedidas de seu pai, que faleceu na última segunda-feira (20). Caso opte por não jogar, o arqueiro será substituído por Diógenes. O Peixe também não poderá contar com Rony, que sentiu um problema no tornozelo.
A expectativa é contar novamente com Neymar na equipe titular do Alvinegro Praiano. O camisa 10 disse "estar cansado" após receber críticas e também alegou que estava coçando o ouvido na saída de campo, e não tampando a orelha como forma de protesto contra a torcida.
O Santos tem apenas seis vitórias em vinte e dois jogos nesta temporada. O clube foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil do ano passado para o CRB.
Já o Coritiba definiu que não vai pagar a multa de R$ 1 milhão para contar com o lateral-direito JP Chermont, que está emprestado pelo Peixe até o final do ano.
O time de Fernando Seabra ainda não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Melo, que deixou a partida diante do Atlético-MG ainda no primeiro tempo após uma pancada na panturrilha da perna esquerda. O Coxa venceu a partida por 2 a 0, pelo Brasileirão.
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Ficha Técnica:
⚽SANTOS X CORITIBA - jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil
📲 Quarta-feira, dia 22 de abril de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
⏰Horário: 19h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Amazon Prime (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
📟 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
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Escalações:
SANTOS (Técnico: Cuca)
Diógenes (ou Brazão); Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Neymar; Gabriel Bontempo, Moisés e Gabigol
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy, e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
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