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Athletic x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam pela quinta fase da competição

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
13:06
Athletic e Internacional se enfrentam pela Copa do Brasil (Arte / Lance!)
imagem cameraAthletic e Internacional se enfrentam pela Copa do Brasil (Arte / Lance!)
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Athletic e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma Amazon Prime Video.

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O Internacional vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro e tenta usar a Copa do Brasil para reagir na temporada. O Colorado vem de derrota por 2 a 1 para o Mirassol, em casa, e segue próximo da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Paulo Pezzolano busca melhorar principalmente o desempenho ofensivo.

Já o Athletic chega motivado apesar da derrota por 2 a 1 para o Novorizontino na última rodada da Série B. A equipe mineira ocupa a 6ª posição e briga pelo acesso, além de ter sido destaque na fase anterior da Copa do Brasil ao eliminar o Sport com uma vitória por 3 a 1 fora de casa.

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Ficha do jogo

Athletic Club-escudo-onde-assistir
ATH
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Copa do Brasil
5° fase
Data e Hora
quarta-feira, 22 de abril, às 20h30 (de Brasília).
Local
Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC).
Árbitro
Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir
Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

Tudo sobre Athletic x Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Athletic 🆚 Internacional
5ª fase – Copa do Brasil

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril, às 20h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC).
👁️ Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming).
🕴️ Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚫ Athletic (Técnico: Alex)
Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan, Belezi e Zeca; Ian Lucas, João Miguel, Jota e Kauan Rodrigues; Dixon Vera e Ronaldo Tavares.

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🔴⚪ Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bruno Gomes; Villagra, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.

Athletic e Internacional se enfrentam pela Copa do Brasil (Arte / Lance!)
Athletic e Internacional se enfrentam pela Copa do Brasil (Arte / Lance!)

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