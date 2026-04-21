Athletic x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam pela quinta fase da competição
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Athletic e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma Amazon Prime Video.
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O Internacional vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro e tenta usar a Copa do Brasil para reagir na temporada. O Colorado vem de derrota por 2 a 1 para o Mirassol, em casa, e segue próximo da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Paulo Pezzolano busca melhorar principalmente o desempenho ofensivo.
Já o Athletic chega motivado apesar da derrota por 2 a 1 para o Novorizontino na última rodada da Série B. A equipe mineira ocupa a 6ª posição e briga pelo acesso, além de ter sido destaque na fase anterior da Copa do Brasil ao eliminar o Sport com uma vitória por 3 a 1 fora de casa.
Ficha do jogo
Tudo sobre Athletic x Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Athletic 🆚 Internacional
5ª fase – Copa do Brasil
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril, às 20h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC).
👁️ Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming).
🕴️ Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚫ Athletic (Técnico: Alex)
Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan, Belezi e Zeca; Ian Lucas, João Miguel, Jota e Kauan Rodrigues; Dixon Vera e Ronaldo Tavares.
🔴⚪ Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bruno Gomes; Villagra, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.
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