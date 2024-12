Rayo Vallecano e Real Madrid neste sábado (14), pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A bola vai rolar a partir das 17h (de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri (Espanha), com transmissão da ESPN e Disney+. 🚨 Clique para assistir no Disney+

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Rayo Vallecano e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Rayo Vallecano x Real Madrid

17ª rodada - La Liga

🗓️ Data e horário: sábado, 14 de agosto de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Vallecas, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) Disney + (streaming)

🟨 Arbitragem: Juan Martínez Herrera (ESP)

📺 VAR: Pablo González Fuertes (ESP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RAYO VALLECANO (Técnico: Francisco Javier Rodríguez Vílchez)

Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane, Chavarría, Frutos, Ciss, Valentín, Álvaro, Niteka e Palazón.

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger, García, Valverde, Modric, Rodrygo, Bellingham, Diaz e Vinicius Junior.