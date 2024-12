Arsenal recebe o Everton, neste sábado (14), em duelo válido pela 16ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 12h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Emirates Stadium. O confronto será transmitido pela plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Na tabela, o Arsenal está com 29 pontos e ocupa o terceiro lugar, atrás apenas de Chelsea e Liverpool, que lidera a Premier League. Com um jogo a menos, o Everton somou 14 pontos em 14 partidas disputadas e está na 15ª colocação.

➡️ Cristiano Ronaldo espera Copa de 2034 na Arábia Saudita a ‘melhor da história’

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL X EVERTON

16ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 14 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Árbitro: Craig Pawson

🚩 Assistentes: Eddie Smart e Con Hatzidakis

🖥️VAR: Paul Tierney

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Kieran Tierney; Odegaard, Rice e Partey (Merino); Saka, Havertz e Trossard.

EVERTON (Técnico: Sean Dyche)

Pickford; Ashley Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Ndiaye, Gueye, Mangala, Doucouré, McNeil; Calvert-Lewin.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional