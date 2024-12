Liverpool recebe o Fulham, neste sábado (14), em duelo válido pela 16ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 12h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Anfield. O confronto será transmitido pelo canal fechado da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Líder do campeonato, o Liverpool faz uma excelente campanha, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Com isso, os Reds acumulam 35 pontos. Já no meio da tabela, o Fulham está com 23 pontos e ocupa a 10ª posição.



✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL X FULHAM

16ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 14 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Tony Harrington

🚩 Assistentes: Darren Cann e Steve Meredith

🖥️VAR: Stuart Attwell

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Diaz.

FULHAM (Técnico: Marco Silva)

Leno; Tete, Cuenca, Diop, Antonee Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, Smith-Rowe, Adama Traoré; Raul Jimenez.

