Mbappé tem lesão confirmada no Real Madrid e vira desfalque no Intercontinental

O Real Madrid tem uma péssima notícia em relação a Mbappé. Em comunicado médico publicado nesta quinta-feira (12), o francês foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna esquerda, e o clube não divulgou o tempo de recuperação. Com isso, o atacante não estará presente na decisão da Copa Intercontinental, marcada para o dia 18 de dezembro, em Doha, no Catar.

Apesar de não divulgar o tempo necessário para Mbappé retornar aos gramados, o prazo previsto para ter o jogador de volta é de 10 dias. Com a lesão confirmada, o camisa 9 também não estará à disposição de Carlo Ancelotti para o duelo contra o Rayo Vallecano, neste sábado (14), às 17h (de Brasília), válida pela 17ª rodada em La Liga.

Lesões preocupam o Real Madrid

Na busca pela recuperação neste início de passagem no Real Madrid, Mbappé será mais um problema médico para o clube na temporada. O time de Carlo Ancelotti lidou com múltiplas lesões no decorrer do ano e tem precisado testar opções do elenco para competir.

Após acusar as dores, o camisa 9 do Real Madrid foi imediatamente substituído por Rodrygo, sem sequer retornar aos gramados. De acordo com a equipe de reportagem da "TNT Sports", o atacante foi direto para os vestiários e demonstrou preocupação no semblante. O francês caiu sozinho no gramado durante o jogo e pediu substituição.

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid já está garantido na decisão da Copa Intercontinental e apenas espera a definição do outro lado do chaveamento. O clube espanhol terá o vencedor do duelo entre Pachuca, do México, e Al Alhy, do Egito, como adversário.

