Newcastle recebe o Leicester City, neste sábado (14), em duelo válido pela 16ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 12h (de Brasília) e as equipes entram em campo no St. James' Park. O confronto será transmitido pelo canal fechado ESPN e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Na tabela, o Newcastle está com 20 pontos e ocupa a 12ª posição, após cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Já do outro lado, o Leicester City somou apenas 14 pontos e está na 16ª colocação.

✅ FICHA TÉCNICA

NEWCASTLE X LEICESTER CITY

16ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 14 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Tom Bramall

🚩 Assistentes: Scott Ledger e Mat Wilkes

🖥️VAR: Jarred Gillett

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Pope; Trippier, Schar, Lascelles e Livramento; Joelinton, Bruno Guimarães e Miley; Almiron, Isak e Gordon

LEICESTER CITY (Técnico: Ruud van Nistelrooy)

Hermansen; Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Ndidi, Soumare; Decordova-Reid, Buonanotte, Ayew; Vardy.

