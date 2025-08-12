Apesar de ser uma competição da América, a Libertadores tem se consolidado cada vez mais como um torneio brasileiro. Com o retorno das oitavas de final desta edição nesta terça-feira (12), o jornal espanhol "As" tem voltado suas atenções para o desempenho e as perspectivas das equipes do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

É inegável o domínio recente dos clubes brasileiros no campeonato mais importante do continente, com conquistas consecutivas desde 2019 e presença constante nas fases mais avançadas da competição, incluindo finais disputadas exclusivamente entre equipes do Brasil. Esse cenário reflete, principalmente, a superioridade financeira dos clubes brasileiros em relação aos demais, fator que amplia a discrepância técnica no torneio sul-americano.

continua após a publicidade

No entanto, a análise publicada pelo portal espanhol "As" concentra-se na edição atual, trazendo um panorama atualizado sobre os representantes do Brasil, com maior foco nos últimos campeões, o que reacende o interesse dos leitores após a longa espera pelo início das oitavas de final de 2025.

Representantes por país 🌎

— Das 16 equipes restantes no torneio, quatro são argentinas, duas são paraguaias , uma é do Equador , uma da Colômbia, uma do Peru, uma do Uruguai e as seis restantes são brasileiras . Essas duas últimas equipes são os destaques do torneio, tendo vencido as últimas seis edições desde o distante campeonato do River Plate em 2018 .

continua após a publicidade

Falta um? 🟢⚪🔴

— Dos atuais campeões, o único ausente nestas oitavas de final é o Fluminense. O time comandado por Renato Gaúcho, que conquistou o troféu em 2023, não conseguiu se classificar para esta edição, tendo terminado em décimo terceiro lugar no Brasileirão de 2024, e disputará as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o América de Cali.

Taça da Libertadores após o título do Fluminense em 2023 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Favoritos? 🏆

— O Botafogo foi o último campeão e, para repetir o título, terá que derrotar o Liga de Quito (LDU), que terminou em primeiro no seu grupo, à frente do Flamengo. O Mengão enfrenta o Internacional de Porto Alegre em um duelo 100% brasileiro.

Outros duelos 👀

— Também haverá uma partida Libertad — River Plate, que, agora sem Mastantuono, enfrentará a equipe paraguaia dos veteranos Cardozo e Santa Cruz. Nesse mesmo dia, o Palmeiras de Vitor Roque jogará contra o Universitario Deportes. A equipe peruana surpreendeu a todos na fase de grupos, vencendo o Independiente del Valle e os enviando para jogar na Sul-Americana. As outras quatro partidas colocarão Fortaleza contra Vélez Sarsfield, Atlético Nacional contra São Paulo, Peñarol contra Racing, e finalmente, Cerro Porteño contra Estudiantes de la Plata.

A segunda partida das oitavas de final da Libertadores de 2025 será realizada exatamente sete dias após os confrontos de ida, com os jogos de volta agendados para o período de 19 a 21 de agosto.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.