PSG toma decisão polêmica sobre titular para a Supercopa da Uefa

O PSG não contará com um de seus grandes pilares na Supercopa da Uefa. Em duelo com o Tottenham, nesta quarta-feira (13), o técnico Luis Enrique não terá à disposição o goleiro Gianluigi Donnarumma, crucial no título da Champions na última temporada.

A decisão, tomada em conjunto pela comissão e pela diretoria, acontece em meio a uma iminente saída do italiano. Com apenas mais um ano de contrato, a tendência é que os franceses vendam o arqueiro, a fim de lucrar com o seu adeus e não perdê-lo de maneira grátis no próximo ano.

O nome de Donnarumma foi ligado diretamente ao Manchester United pela imprensa europeia nas últimas semanas. André Onana, titular dos Red Devils, passou por momentos turbulentos nas últimas temporadas e pode perder a vaga de titular em caso de chegada do campeão continental.

Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG, pela Champions League (Foto: Reprodução/PSG)

O clube da capital, inclusive, já contratou o substituto para Gigi. Trata-se de Lucas Chevalier, de 23 anos, que foi comprado junto ao Lille por quase R$ 350 milhões. O francês, inclusive, fará sua estreia diante dos Spurs, dada a ausência de Gianluigi.

🏆 PSG e Tottenham duelam na Supercopa

PSG e Tottenham abrem o calendário primário do futebol europeu nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udine (ITA), valendo o troféu da Supercopa da Uefa. Os parisienses chegam em condição de título da Champions, enquanto os ingleses ergueram, na última temporada, o troféu da Europa League.