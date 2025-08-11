menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

PSG toma decisão polêmica sobre titular para a Supercopa da Uefa

Equipe faz duelo com o Tottenham nesta quarta-feira (13), iniciando o calendário oficial da Europa em 2025/26

Elenco do PSG na partida contra o Bayern (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
imagem cameraElenco do PSG no Mundial de Clubes (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
14:13
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG não contará com um de seus grandes pilares na Supercopa da Uefa. Em duelo com o Tottenham, nesta quarta-feira (13), o técnico Luis Enrique não terá à disposição o goleiro Gianluigi Donnarumma, crucial no título da Champions na última temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Raphinha, Yamal, Dembélé... veja os indicados à Bola de Ouro

A decisão, tomada em conjunto pela comissão e pela diretoria, acontece em meio a uma iminente saída do italiano. Com apenas mais um ano de contrato, a tendência é que os franceses vendam o arqueiro, a fim de lucrar com o seu adeus e não perdê-lo de maneira grátis no próximo ano.

O nome de Donnarumma foi ligado diretamente ao Manchester United pela imprensa europeia nas últimas semanas. André Onana, titular dos Red Devils, passou por momentos turbulentos nas últimas temporadas e pode perder a vaga de titular em caso de chegada do campeão continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League
Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG, pela Champions League (Foto: Reprodução/PSG)

O clube da capital, inclusive, já contratou o substituto para Gigi. Trata-se de Lucas Chevalier, de 23 anos, que foi comprado junto ao Lille por quase R$ 350 milhões. O francês, inclusive, fará sua estreia diante dos Spurs, dada a ausência de Gianluigi.

continua após a publicidade

🏆 PSG e Tottenham duelam na Supercopa

PSG e Tottenham abrem o calendário primário do futebol europeu nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udine (ITA), valendo o troféu da Supercopa da Uefa. Os parisienses chegam em condição de título da Champions, enquanto os ingleses ergueram, na última temporada, o troféu da Europa League.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias