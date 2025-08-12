Rodrygo ainda não tem seu futuro definido. Após encerrar a última temporada com poucas oportunidades, o brasileiro perdeu espaço no time titular do Real Madrid, embora continue sendo um dos jogadores mais valorizados do mercado europeu — especialmente entre os clubes da Premier League.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os interessados está o Tottenham, que vê no atacante uma peça-chave para o projeto de reestruturação da entidade. A negociação conta com o apoio de um velho conhecido dos Spurs: Lucas Moura. Ex-jogador da equipe londrina e atualmente no São Paulo, ele demonstrou ser favorável à ida de Rodrygo ao clube:

continua após a publicidade

— Ouvi falar desse boato, mas não sei se é verdade. A chegada do Rodrygo seria maravilhosa para o Tottenham, e ele certamente gostaria de jogar na Premier League por um time que, como eu disse, tem uma estrutura fantástica. Um time que está cada vez mais forte, crescendo para competir na Europa. Seria bom para ambos os lados, mas não será fácil para o Rodrygo deixar o Real Madrid, dado o interesse de outros clubes — disse Lucas, em entrevista ao jornal "As", da Espanha.

Lucas, jogador do São Paulo e com passagem pelo Tottenham (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Segundo a imprensa espanhola, o Tottenham estaria preparando uma proposta expressiva pelo atacante, visto internamente como a possível "cara" do novo projeto esportivo. Até o momento, o clube já investiu 140,6 milhões de euros (cerca de R$ 911,2 milhões) na atual janela de transferências. O Real Madrid, por sua vez, só cogita negociar o atleta por valores a partir de 90 milhões de euros (R$ 583,2 milhões).

continua após a publicidade

O menino dos olhos da Premier League 😍

A negociação, por si só complexa, tende a se tornar ainda mais desafiadora diante da forte concorrência entre os gigantes da Inglaterra pela contratação de Rodrygo. O interesse mais recente partiu do Manchester City, que sinalizou sua intenção na manhã desta segunda-feira (11). Com a saída, por empréstimo, do meia-atacante Jack Grealish para o Everton, e as possíveis transferências de Savinho (para o Tottenham) e James McAtee (para o Nottingham Forest), os Citizens podem investir na contratação do camisa 11 do Real Madrid, jogador que conta com a admiração do técnico Pep Guardiola.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.