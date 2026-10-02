Pro Vercelli x AC Carpi: onde assistir, horário e escalações
Pro Vercelli x AC Carpi: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pro Vercelli e AC Carpi se enfrentam no dia 3 de outubro, às 15h30, no Stadio Silvio Piola, em Vercelli, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Pro Vercelli vem de empate em Giana Erminio: 1 x 1, pela Serie C1, em 26 de setembro. Nos jogos anteriores, empatou em casa com Alcione Milano por 2 a 2 e perdeu fora para Trento por 4 a 0.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Silvio Piola, Vercelli
Rodada: 8
Fase: Girone A
O AC Carpi vem de derrota em casa por 0 x 3 para Arzignano Valchiampo, pela Serie C1, em 27 de setembro. Antes, empatou fora com Novara por 2 a 2 e empatou em casa com Ospitaletto por 2 a 2.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Silvio Piola, Vercelli
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pro Vercelli
Técnico: D. Bonera
A. Livieri; M. Pagliari, L. Coccolo, A. Moretti e L. Piran; A. Burruano, I. Iotti e A. Boufandar; C. Rutigliano, O. Sow e M. Bertoli.
AC Carpi
Técnico: S. Cassani
A. Scacchetti; F. Desole, M. Rossini, D. Zagnoni e T. Cecotti; M. Figoli, N. Bagatti e F. Casarini; F. Puletto, L. Morosini e T. Carcani.
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