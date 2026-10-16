Potenza x Catania: onde assistir, horário e escalações

Potenza e Catania se enfrentam no dia 17 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Alfredo Viviani, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Potenza vem de vitória em Foggia: 1 x 3 Potenza, em 11 de outubro, pela Serie C1. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu também Potenza 4 x 2 Picerno e Barletta 1 x 4 Potenza, mantendo boa forma recente.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza

Rodada: 10

Fase: Girone C

O Catania vem de vitória em Altamura: 0 x 3 Catania, em 11 de outubro, pela Serie C1. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu também Catania 2 x 1 Crotone e Casertana 1 x 2 Catania, demonstrando boa sequência de resultados.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 17 de outubro de 2026

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Potenza

Técnico: I. Tisci

T. Cucchietti; L. Russo, R. Bura, G. Loiacono e N. Kirwan; M. Castorani, A. Bando e M. Ghisolfi; G. D'Auria, G. Selleri e L. Petrungaro.

Catania

Técnico: E. Longo

A. Dini; A. Allegretto, M. Di Gennaro, E. Cabianca e E. Masciangelo; A. Vallocchia, A. Quaini e G. Bruzzaniti; E. Cicerelli, R. Insigne e M. Coda.