Potenza x Catania: onde assistir, horário e escalações
Potenza x Catania: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Potenza e Catania se enfrentam no dia 17 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Alfredo Viviani, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Potenza vem de vitória em Foggia: 1 x 3 Potenza, em 11 de outubro, pela Serie C1. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu também Potenza 4 x 2 Picerno e Barletta 1 x 4 Potenza, mantendo boa forma recente.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza
Rodada: 10
Fase: Girone C
O Catania vem de vitória em Altamura: 0 x 3 Catania, em 11 de outubro, pela Serie C1. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu também Catania 2 x 1 Crotone e Casertana 1 x 2 Catania, demonstrando boa sequência de resultados.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Potenza
Técnico: I. Tisci
T. Cucchietti; L. Russo, R. Bura, G. Loiacono e N. Kirwan; M. Castorani, A. Bando e M. Ghisolfi; G. D'Auria, G. Selleri e L. Petrungaro.
Catania
Técnico: E. Longo
A. Dini; A. Allegretto, M. Di Gennaro, E. Cabianca e E. Masciangelo; A. Vallocchia, A. Quaini e G. Bruzzaniti; E. Cicerelli, R. Insigne e M. Coda.
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