Polônia e Holanda terão os caminhos cruzados pela nona rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta sexta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), no PGE Narodowy, em Varsóvia (POL). O jogo terá transmissão do SporTV.

Ficha do jogo POL HOL 9ª rodada Eliminatórias Europeias Data e Hora Sexta-feira, 14 de novembro, às 16h45 (de Brasília) Local PGE Narodowy, em Varsóvia (POL) Árbitro Maurizio Mariani Assistentes Daniele Bindoni e Alberto Tegoni Var Marco Di Bello Onde assistir

A Polônia chega para o confronto em segundo lugar, três pontos atrás da Holanda, e encara a partida como uma final pela liderança. A equipe de Jan Urban precisa da vitória em casa para empatar em pontos com os líderes na primeira posição. O cenário, no entanto, é favorável: um simples empate garante a Polônia pelo menos na repescagem (top 2), e o time se apega ao fato de ter conseguido segurar os holandeses em um empate no jogo de ida.

A Holanda faz uma campanha dominante, liderando o grupo com o melhor ataque (22 gols) e a melhor defesa (3 gols). A equipe de Ronald Koeman já está garantida no top 2, mas busca a vitória para confirmar matematicamente o primeiro lugar e a vaga direta na Copa do Mundo. Apesar da forte campanha, o único tropeço dos holandeses foi justamente o empate em casa contra a Polônia, o que serve de alerta para o confronto.

Tudo sobre o jogo entre Polônia e Holanda (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Polônia x Holanda

9ª rodada — Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: sexta-feira, 14 de novembro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: PGE Narodowy, em Varsóvia (POL)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e SporTV (TV fechada)

🕴️Arbitragem: Maurizio Mariani

🚩 Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (assistentes), Daniele Chiffi (quarto árbitro)

📺 VAR: Marco Di Bello

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Polônia (Técnico: Jan Urban)

Dragowski; Wisniewski, Kedziora, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Szymanski, Lewandowski, Kaminski

Holanda (Técnico: Ronald Koeman)

Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong; Malen, Kluivert, Gakpo; Memphis

A Holanda enfrenta a Polônia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Koen Van Weel/AFP)

