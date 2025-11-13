Uefa divulga calendário da Eurocopa 2028; confira

A Uefa divulgou na noite de quarta-feira (12) o calendário da Eurocopa 2028, com 51 jogos a serem disputados em quatro países diferentes. A competição será disputada na Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda, entre os dias 9 de junho e 9 de julho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Inglaterra será o país com o maior número de estádios na Euro. Entre eles, o St. James' Park, em Newcastle, Etihad Stadium, em Manchester, Everton Stadium, em Liverpool, Villa Park, em Birmingham, Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e Wembley, que será palco da final.

continua após a publicidade

O jogo de abertura da Eurocopa 2028 será realizada no National Stadium, em Cardiff, em partida do Grupo A. Além disso, o estádio recebe outros cinco jogos; na Dublin Arena, capital da Irlanda, serão sete confrontos. O Hampden Park, na capital escocesa, Glasgow, terá seis partidas.

O único país do Reino Unido que não terá jogos na Eurocopa será a Irlanda do Norte. O Casement Park, em Belfast, receberia partidas da competição, mas foi descartado como opção pela falta de financiamento.

continua após a publicidade

As Eliminatórias da Eurocopa de 2028 começarão apenas após a Copa do Mundo de 2026. O início está previsto para março de 2027, com término em novembro de 2027. As seleções serão divididas em 12 grupos de quatro ou cinco times, se enfrentando entre si em turno e returno.

— O futebol é a linguagem universal. Expressa paixão, habilidade, coragem, solidariedade e respeito melhor do que qualquer outra coisa, e nos lembra constantemente que as nossas diferenças são exatamente o que tornam o nosso esporte tão belo. No UEFA EURO 2028, todos falaremos futebol – alto, claro e unidos — disse o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin.

Calendário da Eurocopa 2028

Calendário da próxima Euro, disputada na Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda (Foto: Divulgação/Uefa)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.