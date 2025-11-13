Ederson revela infelicidade no City e motivo de saída: 'Precisava'

Convocado por Carlo Ancelotti, Ederson revelou estar infeliz no Manchester City e o motivo de sua saída para o Fenerbahce, da Turquia. Em coletiva na Data Fifa, o jogador afirmou que o seu desempenho na temporada passada foi afetado após uma primeira tentativa sem sucesso de deixar o clube inglês.

- Bem, uma temporada anterior a essa também eu já tinha tentado sair, mas acabou que não deu certo. Acho que isso influenciou um pouco o meu rendimento ao longo da temporada, porque durante a temporada eu tive cinco lesões e não estive no mais alto nível possível. Isso acabou afetando um pouco. Foi uma decisão meio que eu tinha tomado junto com a minha família, de conversar com o clube, se estivesse de acordo para poder me transferir, porque eu precisava dessa mudança.

Ederson se mostrou empolgado com o novo desafio na carreira após sua saída do Manchester City. O goleiro elogiou a atmosfera da Turquia e sonha em conquistar títulos com a equipe que atualmente é vice-líder da Super Lig.

- Não adianta nada eu estar num clube vitorioso, num clube gigante, não estando feliz. Isso ia continuar me afetando da mesma maneira, então às vezes é muito bom você ter novos desafios na sua vida, na sua carreira. Traz energias novas, traz muitas coisas positivas, traz algo novo para dentro de você. Foi o que aconteceu comigo, com essa mudança eu estou respirando novamente futebol, sentindo a atmosfera dos jogos na Turquia, que é uma coisa de louco. Eu estou muito feliz com esse novo desafio, com vontade de vencer, o clube já está há um bom tempo sem ganhar um título nacional, então espero poder ajudar a conquistar esse brilho novamente e trazer o clube de volta ao topo.

Aos 32 anos, Ederson conquistou tudo com o Manchester City: Champions League, Premier League, Intercontinental, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Supercopa da Europa e Supercopa da Inglaterra.

Ederson retorna à Seleção Brasileira

Fora da última convocação por conta de uma lesão, Ederson vive a expectativa por ser titular da Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Tunísia. O goleiro se beneficia da ausência de Alisson para ganhar oportunidade sob comando de Carlo Ancelotti.

