Argélia quer 'roubar' Mbappé da França; entenda

A Argélia deseja naturalizar Mbappé e atraí-lo para sua seleção nacional. Porém, não estamos falando de Kylian, e sim de Ethan, seu irmão mais novo que atua pelo Lille, da França. Segundo o jornal espanhol "As", a Federação Argelina de Futebol entrou em contato com Fayza Lamari, mãe e empresária dos jogadores, para saber sobre a situação do meio-campista de 18 anos.

Nos últimos meses, as seleções africanas têm usado da dupla nacionalidade para atrair jogadores que, apesar de não terem nascido no continente africano, são elegíveis para serem internacionais. Após a estreia de Luca Zidane, filho de Zinedine Zidane, pela Argélia, a seleção está monitorando vários talentos, como Ethan Mbappé.

Ethan Mbappé tem tripla nacionalidade: a francesa, a argelina pela mãe e a camaronesa pelo pai, Wilfried Mbappé. Um dos fatores que podem influenciar a naturalização é a classificação dos argelinos para a Copa do Mundo de 2026.

Irmão de Kylian Mbappé, Ethan cresce no futebol francês

O meio-campista Ethan Mbappé carrega o pesado fardo da comparação com seu irmão, o craque Kylian Mbappé. Sete anos mais novo, Ethan também começou sua carreira profissional no PSG, mas se transferiu ao Lille no mesmo período em que Kylian confirmou sua mudança para o Real Madrid, em meados de 2024.

Ethan Mbappé comemora seu primeiro gol a serviço do Lille (FotoReprodução Instagram/@ethanmbappe)

A primeira temporada de Ethan foi prejudicada por lesões, o que lhe impediu de enfrentar o irmão em uma partida da Champions League em setembro de 2024. À época, o atleta lamentou a situação nas redes sociais ao dizer que o sonho de enfrentá-lo na competição estava mais distante, mas não havia desaparecido.

Agora, livre de lesões e mais adaptado ao novo clube, o meio-campista tem o caminho livre pela frente para se firmar na equipe e se reafirmar enquanto jogador próprio – e não apenas como irmão do Kylian.

