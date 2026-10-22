Pineto x Gubbio: onde assistir, horário e escalações
Pineto x Gubbio: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pineto e Gubbio se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Mimmo Pavone, em Pineto, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Pineto venceu a Reggiana por 2 a 0, pela Serie C1, em 20 de outubro. Já o Gubbio foi derrotado pelo Atalanta II por 2 a 0, também pela Serie C1, em 18 de outubro.
Na tabela de classificação, o Pineto ocupa a 7ª colocação, enquanto o Gubbio está na 14ª posição, ambos no Girone B da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 23 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 23 de Outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
Rodada: 11
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Pineto
Técnico: A. Bruno
A. Tonti; S. Ienco, G. Alessandretti, D. Frare e D. Ferrante; L. Lombardi, G. Germinario e A. Pellegrino; M. Scheffer Bracco, R. Forte e G. Vigliotti.
Gubbio
Técnico: P. Braglia
L. Marson; L. Podda, M. Ferrini, L. Baroncelli e F. Zallu; F. Carraro, G. Rosaia e T. Ghirardello; M. Spina, A. Minta e A. La Mantia.
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