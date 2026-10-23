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Cruzeiro x Campinas na Supercopa de vôlei: horário e onde assistir

Partida abre a temporada nacional do vôlei masculino

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 18:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Cruzeiro Vôlei se cumprimenta na Supercopa, em quadra, com uniformes brancos e detalhes azuis
Cruzeiro na disputa do bronze do Campeonato Mineiro masculino de vôlei 2026

Nesta sexta-feira (23), Cruzeiro e Campinas se enfrentam pela Supercopa, abrindo a temporada nacional do vôlei masculino. A partida acontece às 21h (de Brasília) na Arena Multiuso, em São José, em Santa Catarina, e tem transmissão do Sportv 2 (TV por assinatura) e da ge tv (canal no Youtube). O Lance! acompanha em tempo real.

A Supercopa reúne o campeão da Superliga (Cruzeiro) e da Copa Brasil (Campinas) da última temporada. Coincidentemente, foram as duas equipes que fizeram a final de ambos os campeonatos em 2025/26. O Cruzeiro é o maior campeão da Supercopa, com sete títulos. Já o Campinas busca levantar o troféu pela primeira vez.

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Na atual temporada, a Raposa ficou com o terceiro lugar do Campeonato Mineiro, vencido pelo Minas. Enquanto, no Paulista, o time campineiro faturou o título.

Jogadores do Vôlei Renata, de Campinas, celebram no Campeonato Paulista em quadra diante da torcida.
Jogadores do Campinas comemoram ponto na final do Paulista de vôlei (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

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Confira os elencos das equipes para 2026/27

CRUZEIRO

  • Centrais: Lucão, Otávio, Velasco e Bruno
  • Ponteiros: Yoandy Leal, Rodriguinho, Wilian e Manuel Armoa
  • Opostos: Wallace e Oppenkoski
  • Levantadores: Matheus Brasília, Gustavo e Rapha Vieira
  • Líberos: Alexandre e Arthur
  • Técnico: Filipe Ferraz

CAMPINAS

  1. Centrais: Pinta, Yan, Wítallo e Éder
  2. Ponteiros: Martínez, Marcus, Vini e Douglas Souza
  3. Opostos: Bruno Lima e Acerola
  4. Levantadores: Bruninho e Cristiano
  5. Líberos: Pedrinho e Bandini

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🏐✅ Ficha técnica

Cruzeiro x Campinas - Supercopa feminina de vôlei

📅 Data e horário: sexta-feira, 23 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Arena Multiuso, em São José, em Santa Catarina
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura) e ge tv (canal no Youtube)

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