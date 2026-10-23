Cruzeiro x Campinas na Supercopa de vôlei: horário e onde assistir
Partida abre a temporada nacional do vôlei masculino
Nesta sexta-feira (23), Cruzeiro e Campinas se enfrentam pela Supercopa, abrindo a temporada nacional do vôlei masculino. A partida acontece às 21h (de Brasília) na Arena Multiuso, em São José, em Santa Catarina, e tem transmissão do Sportv 2 (TV por assinatura) e da ge tv (canal no Youtube). O Lance! acompanha em tempo real.
A Supercopa reúne o campeão da Superliga (Cruzeiro) e da Copa Brasil (Campinas) da última temporada. Coincidentemente, foram as duas equipes que fizeram a final de ambos os campeonatos em 2025/26. O Cruzeiro é o maior campeão da Supercopa, com sete títulos. Já o Campinas busca levantar o troféu pela primeira vez.
Na atual temporada, a Raposa ficou com o terceiro lugar do Campeonato Mineiro, vencido pelo Minas. Enquanto, no Paulista, o time campineiro faturou o título.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Confira os elencos das equipes para 2026/27
CRUZEIRO
- Centrais: Lucão, Otávio, Velasco e Bruno
- Ponteiros: Yoandy Leal, Rodriguinho, Wilian e Manuel Armoa
- Opostos: Wallace e Oppenkoski
- Levantadores: Matheus Brasília, Gustavo e Rapha Vieira
- Líberos: Alexandre e Arthur
- Técnico: Filipe Ferraz
CAMPINAS
- Centrais: Pinta, Yan, Wítallo e Éder
- Ponteiros: Martínez, Marcus, Vini e Douglas Souza
- Opostos: Bruno Lima e Acerola
- Levantadores: Bruninho e Cristiano
- Líberos: Pedrinho e Bandini
➡️ Cachopa recorda derrotas para Rússia e Argentina nas Olimpíadas: 'Inveja'
🏐✅ Ficha técnica
Cruzeiro x Campinas - Supercopa feminina de vôlei
📅 Data e horário: sexta-feira, 23 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Arena Multiuso, em São José, em Santa Catarina
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura) e ge tv (canal no Youtube)
➡️ Cachopa culpa Darlan por 'cera' em Brasil x Argentina: 'Não precisava'
➡️ Cachopa vê Brasil como surpresa nas Olimpíadas: 'Quero acreditar'
➡️ Fabi e Alison 'Mamute' são homenageados no Hall da Fama do vôlei
Tudo sobre
Vôlei
Justiça Desportiva bane Tifanny da Superliga de vôleiHá 16 minutos
Vôlei
Para ficar de olho: jovens que buscam despontar na Superliga masculina 2026/27Há 10 horas
Vôlei
Do pódio ao altar: Cachopa planeja casamento com medalha olímpica após LA 2028Há 10 horas
Vôlei
Cachopa recorda derrotas para Rússia e Argentina nas Olimpíadas: 'Inveja'Há 1 dia
Vôlei
Cachopa vê Brasil como surpresa nas Olimpíadas: 'Quero acreditar'Há 2 dias
Vôlei
Cachopa culpa Darlan por 'cera' em Brasil x Argentina: 'Não precisava'Há 3 dias
Mais LANCE!