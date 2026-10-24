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Napoli x Roma: onde assistir, horário e escalações

Napoli x Roma: pela 8ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/10/2026 08:00
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Serie A TIM 2026/2027 - Napoli x Roma
Onde assistir ao vivo a partida entre Napoli e Roma pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Napoli recebe a Roma neste sábado (24), às 13h (de Brasília), no Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela oitava rodada da Serie A TIM 2026/27. As duas equipes vêm embaladas por vitórias na Liga dos Campeões da UEFA — o time napolitano bateu o Bodø/Glimt por 4 a 3, enquanto os romanos golearam o Slovan Bratislava por 4 a 0 — e tentam manter o ritmo positivo na temporada. A partida terá transmissão do Disney +, ESPN e CazéTV.

O clássico coloca frente a frente equipes em prateleiras diferentes na tabela de classificação do Campeonato Italiano. A Roma faz campanha forte e ocupa a terceira colocação, com 17 pontos conquistados, buscando se aproximar da liderança. Já o Napoli tenta embalar no torneio nacional para ganhar posições e se aproximar do bloco de cima, figurando atualmente em nono lugar, com dez pontos.

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Vinicius Junior e Wesley durante Roma x Real Madrid (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
Vinicius Junior e Wesley durante Roma x Real Madrid (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se enfrentar após ficarem no empate em 2 a 2 no último duelo. No histórico geral do confronto, a Roma leva vantagem: são 64 vitórias contra 55 do Napoli em 178 jogos — cenário que se repete no retrospecto da Liga Italiana (54 triunfos da Roma, 51 do Napoli e 57 empates em 162 partidas). No entanto, o mando de campo joga a favor dos donos da casa. No Stadio Diego Armando Maradona, o Napoli soma 39 vitórias em 90 partidas contra 24 triunfos dos visitantes.

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O Napoli aposta no seu forte retrospecto recente jogando em casa, onde vem de três vitórias consecutivas e três jogos seguidos marcando gols. Por outro lado, a equipe precisa ajustar a defesa, que foi vazada nos últimos três compromissos. Para o duelo, o técnico lida com uma extensa lista de desfalques no departamento médico: Alisson Santos (lesão na coxa), David Neres (isquiotibiais), Alessandro Buongiorno (cirurgia no joelho), Antonio Vergara (panturrilha) e Costantino Favasuli (distensão nos isquiotibiais).

A Roma vive um momento positivo na temporada, somando apenas uma derrota nos últimos dez jogos, além de acumular duas vitórias seguidas e invencibilidade de quatro partidas como visitante. O setor ofensivo também vem correspondendo, com gols marcados nos últimos três jogos. O time do técnico Massimiliano Allegri — que leva vantagem no duelo particular contra Gian Piero Gasperini (13 vitórias, 11 empates e 6 derrotas em 30 jogos) — terá os desfalques de Mile Svilar (dedo quebrado), Manu Koné (lesão na coxa) e Paulo Dybala (problemas na panturrilha).

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Onde assistir a Napoli x Roma

  1. Competição: Serie A TIM
  2. 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 13h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
  5. Onde assistir: Disney +, ESPN e CazéTV
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Escudo-NAPOLI
NAP
Roma-escudo-onde-assistir
ROM
8ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
24/10/2026, 13:00
Local
Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Escalações prováveis

Napoli
Técnico: M. Allegri
A. Meret; Rafa Marín, A. Rrahmani, G. Di Lorenzo e L. Spinazzola; S. McTominay, F. Anguissa e K. De Bruyne; M. Politano, N. Lang e R. Højlund.

Roma
Técnico: G. Gasperini
P. Gollini; Mario Hermoso, L. Balerdi, D. Ghilardi e Wesley; N. Molina, N. Pisilli e M. de Roon; Rodrigo Mora, L. Pellegrini e D. Malen.

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