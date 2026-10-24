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Udinese x Milan: onde assistir, horário e escalações

Times se enfrentam pela 8ª rodada da Serie A 2026/2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 08:41
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Serie A TIM 2026/2027 - Udinese x Milan
Onde assistir ao vivo a partida entre Udinese e Milan pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

Udinese e Milan se enfrentam neste domingo (25), às 16h45 (horário de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udine, pela 8ª rodada da Serie A 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Udinese foi derrotado pelo Lecce por 3 a 0, pela Serie A, em 18 de outubro. Já o Milan vem de derrota para o Bournemouth por 3 a 0, pela Liga Europa, em 22 de outubro, mas também conquistou vitórias recentes contra Atalanta por 3 a 2, pela Serie A, em 18 de outubro, e Salzburg por 4 a 0, pela Liga Europa, em 15 de outubro.

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Na tabela de classificação da Serie A, o Udinese ocupa a 17ª colocação, enquanto o Milan está em 4º lugar.

Onde assistir Udinese x Milan

  • Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
  • 📅 Data: 25 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Bluenergy Stadium, Udine
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Udinese
Técnico: K. Runjaić
M. Okoye; E. Ebosse, D. Alaba, O. Solet e H. Kamara; M. Vojvoda, Oier Zarraga e J. Karlström; G. Chakvetadze, J. Ekkelenkamp e K. Davis.

Milan
Técnico: Ruben Amorim
L. Torriani; S. Pavlović, K. De Winter, F. Tomori e P. Estupiñán; A. Jashari, Y. Musah e R. Loftus-Cheek; A. Cisse, O. Hutchinson e D. Moreira.

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Jogadores de Israel treinam no Bluenergy Stadium antes de jogo contra a Itália, pelas Eliminatórias da Europa
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