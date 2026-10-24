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Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Times se enfrentam pela 10ª rodada da La Liga 2026/2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 08:14
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La Liga 2026/2027 - Barcelona x Real Madrid
Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Real Madrid pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (25), às 17h (horário de Brasília), no Spotify Camp Nou, pela 10ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto terá transmissão da Disney + e Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Barcelona foi derrotado pelo Paris Saint Germain por 4 a 2, pela Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027. Já o Real Madrid venceu o RB Leipzig por 4 a 1, pela mesma competição.

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Onde assistir de Barcelona x Real Madrid

  1. Competição: La Liga (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 25 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Spotify Camp Nou, Barcelona
  5. 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Barcelona
Técnico: H. Flick
Joan García; Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí e João Cancelo; Pedri, Marc Bernal e Rodri; A. Gordon, Lamine Yamal e Raphinha.

Real Madrid
Técnico: José Mourinho
T. Courtois; Álvaro Carreras, A. Rüdiger, Dean Huijsen e F. Valverde; Bernardo Silva, E. Camavinga e J. Bellingham; A. Güler, Vinícius Júnior e K. Mbappé.

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Spotify Camp Nou, estádio do Barcelona.
Spotify Camp Nou, estádio do Barcelona – (Foto: divulgação / X / Barcelona FC)
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