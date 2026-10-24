Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações
Times se enfrentam pela 10ª rodada da La Liga 2026/2027
Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (25), às 17h (horário de Brasília), no Spotify Camp Nou, pela 10ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto terá transmissão da Disney + e Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Barcelona foi derrotado pelo Paris Saint Germain por 4 a 2, pela Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027. Já o Real Madrid venceu o RB Leipzig por 4 a 1, pela mesma competição.
Onde assistir de Barcelona x Real Madrid
- Competição: La Liga (Temporada regular)
- 📅 Data: 25 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Spotify Camp Nou, Barcelona
- 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Barcelona
Técnico: H. Flick
Joan García; Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí e João Cancelo; Pedri, Marc Bernal e Rodri; A. Gordon, Lamine Yamal e Raphinha.
Real Madrid
Técnico: José Mourinho
T. Courtois; Álvaro Carreras, A. Rüdiger, Dean Huijsen e F. Valverde; Bernardo Silva, E. Camavinga e J. Bellingham; A. Güler, Vinícius Júnior e K. Mbappé.
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