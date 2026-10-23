Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações
Palmeiras x Red Bull Bragantino: pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026
Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O duelo terá transmissão do Premiere.O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.
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O Palmeiras vem de uma classificação para a final da Copa Libertadores, ao passar pelo Fluminense nesta semana. No Brasileirão, venceu o Athletico-PR na última rodada por 2 a 0. Já o RB Bragantino empatou com o Remo por 1 a 1.
Na tabela de classificação, o Verdão é o vice-líder, com 66 pontos, apenas um atrás do Flamengo. Já o Massa Bruta está em 10º lugar, com 41 pontos.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Barueri, Barueri, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 18h30
Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri, São Paulo
Rodada: 32
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Palmeiras
Técnico: Abel Ferreira
Carlos Miguel; Barboza, Gómez, Murilo; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Mauricio e Arthur; Arias e Flaco López.
Red Bull Bragantino
Técnico: Vágner Mancini
Cleiton; Juninho Capixaba, G. Rodríguez, Gustavo Marques e Ryan Augusto; Eric Ramires, Fabinho e Lucas Barbosa; Fernando, Wallace Yan e Eduardo Sasha.
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