Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O duelo terá transmissão do Premiere.O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.

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O Palmeiras vem de uma classificação para a final da Copa Libertadores, ao passar pelo Fluminense nesta semana. No Brasileirão, venceu o Athletico-PR na última rodada por 2 a 0. Já o RB Bragantino empatou com o Remo por 1 a 1.

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Na tabela de classificação, o Verdão é o vice-líder, com 66 pontos, apenas um atrás do Flamengo. Já o Massa Bruta está em 10º lugar, com 41 pontos.

Onde assistir

Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)

📅 Data: 24 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, Barueri, São Paulo

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Brasileirão Série A 2026

Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 18h30

Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri, São Paulo

Rodada: 32

Fase: Temporada regular

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Escalações prováveis

Palmeiras

Técnico: Abel Ferreira

Carlos Miguel; Barboza, Gómez, Murilo; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Mauricio e Arthur; Arias e Flaco López.

Red Bull Bragantino

Técnico: Vágner Mancini

Cleiton; Juninho Capixaba, G. Rodríguez, Gustavo Marques e Ryan Augusto; Eric Ramires, Fabinho e Lucas Barbosa; Fernando, Wallace Yan e Eduardo Sasha.

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