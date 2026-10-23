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Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Palmeiras x Red Bull Bragantino: pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/10/2026 13:48
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Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Red Bull Bragantino
Onde assistir ao vivo a partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O duelo terá transmissão do Premiere.O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.

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O Palmeiras vem de uma classificação para a final da Copa Libertadores, ao passar pelo Fluminense nesta semana. No Brasileirão, venceu o Athletico-PR na última rodada por 2 a 0. Já o RB Bragantino empatou com o Remo por 1 a 1.

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Na tabela de classificação, o Verdão é o vice-líder, com 66 pontos, apenas um atrás do Flamengo. Já o Massa Bruta está em 10º lugar, com 41 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Arena Barueri, Barueri, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 18h30
Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri, São Paulo
Rodada: 32
Fase: Temporada regular

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Escalações prováveis

Palmeiras
Técnico: Abel Ferreira
Carlos Miguel; Barboza, Gómez, Murilo; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Mauricio e Arthur; Arias e Flaco López.

Red Bull Bragantino
Técnico: Vágner Mancini
Cleiton; Juninho Capixaba, G. Rodríguez, Gustavo Marques e Ryan Augusto; Eric Ramires, Fabinho e Lucas Barbosa; Fernando, Wallace Yan e Eduardo Sasha.

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Palmeiras x Fluminense pela volta da semifinal da Libertadores, no Nubak Parque
(Foto: Mauro Horita/Nubank Parque/Staff Images)
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