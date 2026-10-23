Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Internacional x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Internacional x Botafogo: pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 14:41
Favorite o Lance! no Google
Brasileirão Série A 2026 - Internacional x Botafogo
Onde assistir ao vivo a partida entre Internacional e Botafogo pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Internacional e Botafogo se enfrentam neste sábado (24), às 16h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view). O Lance! acompanha Internacional x Botafogo em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.

O duelo marca dois objetivos iguais na luta contra o rebaixamento, mas com o Glorioso chegando em momento melhor após bater a Chapecoense por 2 a 0 e perto do "número mágico". Um triunfo fora de casa sobre o Colorado deixará o Alvinegro com 42 pontos, em situação favorável na reta final para chegar aos sonhados 45 e garantir a permanência na elite.

continua após a publicidade

Técnico da equipe carioca, Tite deve manter a base dos últimos jogos, que mostrou evolução. A tendência é que Tiquinho Soares, titular diante da Chape, siga no comando de ataque no lugar de Arthur Cabral.

+ Tiquinho ou Cabral? Botafogo vê ataque reencontrar caminho das redes após 90 dias

O Inter, por sua vez, vai a campo pressionado. A equipe vem de derrota para o Mirassol, também por 2 a 0, e abre a zona de rebaixamento do Brasileirão na 17ª colocação. O Beira-Rio deve estar lotado para empurrar a equipe gaúcha em mais uma decisão nos pontos corridos.

continua após a publicidade

Eduardo Baptista, por outro lado, perdeu o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Mercado, o volante Villagra e o atacante Vitinho, todos suspensos. Anthoni, Maripán e Alan Patrick foram liberados e ficam à disposição.

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Botafogo
🏆 Brasileirão - 32ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Baptista)

Anthoni; Bruno Gomes, Maripán e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Matheus Bahia; Bernabei e Alerrandro.

BOTAFOGO (Técnico: Tite)

Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo, Montoro e Ziyech; Matheus Martins e Tiquinho Soares.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x São Paulo

Onde Assistir

Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Há 54 minutos
Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Red Bull Bragantino

Onde Assistir

Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Há 54 minutos
Premier League 2026/2027 - Manchester United x Bournemouth

Onde Assistir

Manchester United x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP dos Estados Unidos nesta sexta-feira (23)

Há 3 horas
Kaio Jorge comemora gol para o Cruzeiro diante do Grêmio

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (23/10/2026)

Há 7 horas
Brasileirão Série B 2026 - CRB-AL x Londrina-PR

Onde Assistir

CRB x Londrina: onde assistir, horário e escalações

Há 10 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série B 2026 - Ponte Preta x Fortaleza

Ponte Preta x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Atlético-GO x Novorizontino

Atlético-GO x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - São Bernardo x Vila Nova-GO

São Bernardo x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Avaí x Botafogo-SP

Avaí x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Vis Pesaro x Ravenna

Vis Pesaro x Ravenna: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Union Brescia x Cittadella

Union Brescia x Cittadella: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Alcione Milano x AC Carpi

Alcione Milano x AC Carpi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Savoia x Cosenza

Savoia x Cosenza: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Spezia x Latina

Spezia x Latina: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Sambenedettese x Livorno

Sambenedettese x Livorno: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Atalanta II x Campobasso

Atalanta II x Campobasso: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Treviso x Dolomiti Bellunesi

Treviso x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Scafatese x Barletta

Scafatese x Barletta: onde assistir, horário e escalações