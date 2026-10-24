PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalações
Times se enfrentam pela 8ª rodada da Ligue 1 2026/2027
PSG e Lyon se enfrentam neste domingo (25), às 16h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela 8ª rodada da Ligue 1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Paris Saint Germain venceu o Barcelona por 4 a 2, pela Liga dos Campeões da UEFA, em 20 de outubro. Já o Lyon foi derrotado pelo Hoffenheim por 3 a 0, pela Liga Europa, em 22 de outubro.
Na tabela de classificação da Ligue 1, o Paris Saint Germain ocupa a 1ª colocação, enquanto o Lyon está em 10º lugar.
Onde assistir PSG X LYON
- Competição: Ligue 1 (Temporada regular)
- 📅 Data: 25 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Parc des Princes, Paris
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
PSG
Técnico: Luis Enrique
M. Safonov; L. Hernández, W. Pacho, Marquinhos e A. Hakimi; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; K. Kvaratskhelia, O. Dembélé e D. Doué.
Lyon
Técnico: Paulo Fonseca
D. Greif; R. Kluivert, F. Bacher, Clinton Mata e S. Kango; N. Nartey, T. Tessmann e M. Bidstrup; K. Nakamura, R. Himbert e K. Boudache.
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