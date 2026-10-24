Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (24/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (24) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com jogos importantes pelas principais ligas europeias e competições nacionais. Além dos jogos do Brasileirão, os destaques internacionais ficam para Aston Villa x Manchester City, Rayo Vallecano x Elche, Coventry City x Fulham e Arsenal x Everton.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 24 de outubro de 2026):
Copa Libertadores feminina
0h – Palmeiras x Independiente Santa Fe
0h – Corinthians x Dragonas IDV
Premier League
8h30 – Aston Villa x Manchester City – Disney +
11h – Coventry City x Fulham – Disney +
11h – Arsenal x Everton – Disney +
13h30 – Chelsea x Tottenham – Disney +
La Liga
9h – Rayo Vallecano x Elche – Disney + e Prime Video
11h15 – Racing Santander x Espanyol – Disney + e Prime Video
13h30 – Valencia x Villarreal – Disney + e Prime Video
16h – Atlético de Madrid x Deportivo La Coruña – Disney + e Prime Video
Serie C
9h30 – Sambenedettese x Livorno
9h30 – Atalanta II x Campobasso
9h30 – Treviso x Dolomiti Bellunesi
9h30 – Scafatese x Barletta
9h30 – Internazionale II x Sorrento
9h30 – Spezia x Latina
12h30 – Savoia x Cosenza
12h30 – Vis Pesaro x Ravenna
12h30 – Union Brescia x Cittadella
12h30 – Alcione Milano x AC Carpi
17h – Ferroviária x Maringá
Serie A TIM
10h – Cagliari x Bologna
10h – Como x Sassuolo
13h – Napoli x Roma
15h45 – Lazio x Parma
Bundesliga
10h30 – Paderborn x Hamburgo
10h30 – Colônia x Schalke 04
10h30 – Augsburg x Union Berlin
10h30 – RB Leipzig x Elversberg
10h30 – Mainz x Werder Bremen
13h30 – Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt
Liga Saudita
11h – NEOM x Abha
12h05 – Al Kholood x Al Ittifaq
15h – Al Riyadh x Al Taawoun
Série B
16h – Avaí x Botafogo-SP
16h30 – São Bernardo x Vila Nova-GO
16h30 – Atlético-GO x Novorizontino
18h30 – Ponte Preta x Fortaleza
18h30 – CRB-AL x Londrina-PR
Brasileirão Série A
16h30 – Vitória x Athletico PR
16h30 – Mirassol x São Paulo
16h30 – Internacional x Botafogo
18h30 – Vasco x Corinthians
18h30 – Palmeiras x Red Bull Bragantino
19h30 – Chapecoense x Fluminense
21h – Santos x Bahia
Ligue 1
15h45 – Lens x Paris FC
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