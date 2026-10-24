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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (24/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/10/2026 07:30
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Yuri Alberto comemora o gol do Corinthians no empate com o Vitoria (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Yuri Alberto comemora o gol do Corinthians no empate com o Vitoria (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O sábado (24) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com jogos importantes pelas principais ligas europeias e competições nacionais. Além dos jogos do Brasileirão, os destaques internacionais ficam para Aston Villa x Manchester City, Rayo Vallecano x Elche, Coventry City x Fulham e Arsenal x Everton.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 24 de outubro de 2026):

Copa Libertadores feminina

0h – Palmeiras x Independiente Santa Fe

0h – Corinthians x Dragonas IDV

Premier League

8h30 – Aston Villa x Manchester City – Disney +

11h – Coventry City x Fulham – Disney +

11h – Arsenal x Everton – Disney +

13h30 – Chelsea x Tottenham – Disney +

La Liga

9h – Rayo Vallecano x Elche – Disney + e Prime Video

11h15 – Racing Santander x Espanyol – Disney + e Prime Video

13h30 – Valencia x Villarreal – Disney + e Prime Video

16h – Atlético de Madrid x Deportivo La Coruña – Disney + e Prime Video

Serie C

9h30 – Sambenedettese x Livorno

9h30 – Atalanta II x Campobasso

9h30 – Treviso x Dolomiti Bellunesi

9h30 – Scafatese x Barletta

9h30 – Internazionale II x Sorrento

9h30 – Spezia x Latina

12h30 – Savoia x Cosenza

12h30 – Vis Pesaro x Ravenna

12h30 – Union Brescia x Cittadella

12h30 – Alcione Milano x AC Carpi

17h – Ferroviária x Maringá

Serie A TIM

10h – Cagliari x Bologna

10h – Como x Sassuolo

13h – Napoli x Roma

15h45 – Lazio x Parma

Malen comemora gol marcado pela Roma contra o Real Madrid, pela Champions League
Malen comemora gol marcado pela Roma contra o Real Madrid, pela Champions League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Bundesliga

10h30 – Paderborn x Hamburgo

10h30 – Colônia x Schalke 04

10h30 – Augsburg x Union Berlin

10h30 – RB Leipzig x Elversberg

10h30 – Mainz x Werder Bremen

13h30 – Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt

Liga Saudita

11h – NEOM x Abha

12h05 – Al Kholood x Al Ittifaq

15h – Al Riyadh x Al Taawoun

Série B

16h – Avaí x Botafogo-SP

16h30 – São Bernardo x Vila Nova-GO

16h30 – Atlético-GO x Novorizontino

18h30 – Ponte Preta x Fortaleza

18h30 – CRB-AL x Londrina-PR

Brasileirão Série A

16h30 – Vitória x Athletico PR

16h30 – Mirassol x São Paulo

16h30 – Internacional x Botafogo

18h30 – Vasco x Corinthians

18h30 – Palmeiras x Red Bull Bragantino

19h30 – Chapecoense x Fluminense

21h – Santos x Bahia

Ligue 1

15h45 – Lens x Paris FC

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