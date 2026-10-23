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Manchester United x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações

United já soma sete jogos sem vencer

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 13:06
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Premier League 2026/2027 - Manchester United x Bournemouth
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester United e Bournemouth pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Manchester United e Bournemouth se enfrentam neste domingo (25), às 11h (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 8ª rodada da Premier League 26/27. O confronto terá transmissão da Disney +. 📺➡️Clique para assistir no Disney+

As duas equipes chegam ao confronto em momentos distintos na competição. O United ocupa a 13ª posição com 7 pontos, enquanto o Bournemouth aparece logo abaixo, na 15ª colocação, com 6 pontos. ➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O retrospecto recente dos dois times aponta direções opostas. O Manchester United vem de sete jogos consecutivos sem vencer e, no último compromisso, sofreu uma derrota por 4 a 1 para a Como 1907, pela Liga dos Campeões. O Bournemouth, por outro lado, chega embalado por três vitórias seguidas e três jogos sem perder. A equipe visitante também vem de um triunfo por 3 a 0 sobre o AC Milan, pela UEFA Europa League

No Old Trafford, o desempenho recente do United preocupa; o time não vence em casa há três jogos e sofreu gols nas três últimas partidas como mandante. O Bournemouth, mesmo atuando fora, marcou gols em quatro compromissos consecutivos como visitante, embora também tenha sofrido gols nas mesmas quatro partidas.

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Onde assistir

  1. Competição: Premier League
  2. 📅 Data: 25 de Outubro
  3. ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Old Trafford
  5. 📺 Onde assistir: Disney + 📺➡️Clique para assistir!

Prováveis escalações

Manchester United.
Técnico: M. Carrick
S. Lammens; N. Mazraoui, M. de Ligt, H. Maguire e Diogo Dalot; Y. Tielemans, Andrey Santos e M. Mount; Bruno Fernandes, Matheus Cunha e B. Mbeumo.

Bournemouth
Técnico: M. Rose
M. Di Gregorio; A. Truffert, António Silva, J. Hill e B. Diakité; T. Adams, R. Christie e M. Tavernier; B. Gannon-Doak, J. Kluivert e Á. Rodríguez.

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