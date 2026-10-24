Aston Villa x Manchester City: onde assistir, horário e escalações
Times se enfrentam pela 8ª rodada da Premier League 2026/2027
Aston Villa e Manchester City se enfrentam neste sábado (24), às 8h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela 8ª rodada da Premier League 2026/2027. O confronto terá transmissão da Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Aston Villa venceu o Viking por 3 a 1, pela Liga dos Campeões da UEFA, em 21 de outubro. Já o Manchester City venceu o AEK por 5 a 1, também pela Liga dos Campeões da UEFA, em 20 de outubro.
Na tabela de classificação da Premier League, o Aston Villa ocupa a 8ª colocação, enquanto o Manchester City está em 1º lugar.
Onde assistir
- Competição: Premier League (Temporada regular)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 8h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Villa Park, Birmingham
- 📺 Onde assistir: Disney +
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Aston Villa
Técnico: Unai Emery
Z. Suzuki; T. Mings, Pau Torres, V. Lindelöf e L. Goretzka; R. Barkley, J. McGinn e E. Buendía; I. Mbaye, Alysson e N. Jackson.
Manchester City
Técnico: E. Maresca
G. Donnarumma; J. Gvardiol, A. Khusanov, Rúben Dias e R. Lewis; E. Fernández, E. Anderson e P. Foden; R. Cherki, F. Samba e Allan.
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