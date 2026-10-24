Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Aston Villa x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

Times se enfrentam pela 8ª rodada da Premier League 2026/2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 08:08
Favorite o Lance! no Google
Premier League 2026/2027 - Aston Villa x Manchester City
Onde assistir ao vivo a partida entre Aston Villa e Manchester City pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Aston Villa e Manchester City se enfrentam neste sábado (24), às 8h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela 8ª rodada da Premier League 2026/2027. O confronto terá transmissão da Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Aston Villa venceu o Viking por 3 a 1, pela Liga dos Campeões da UEFA, em 21 de outubro. Já o Manchester City venceu o AEK por 5 a 1, também pela Liga dos Campeões da UEFA, em 20 de outubro.

continua após a publicidade

Na tabela de classificação da Premier League, o Aston Villa ocupa a 8ª colocação, enquanto o Manchester City está em 1º lugar.

Onde assistir

  1. Competição: Premier League (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 8h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Villa Park, Birmingham
  5. 📺 Onde assistir: Disney +
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Aston Villa
Técnico: Unai Emery
Z. Suzuki; T. Mings, Pau Torres, V. Lindelöf e L. Goretzka; R. Barkley, J. McGinn e E. Buendía; I. Mbaye, Alysson e N. Jackson.

Manchester City
Técnico: E. Maresca
G. Donnarumma; J. Gvardiol, A. Khusanov, Rúben Dias e R. Lewis; E. Fernández, E. Anderson e P. Foden; R. Cherki, F. Samba e Allan.

continua após a publicidade
Villa Park - Aston Villa x Manchester City
Reprodução/FIFAUTEAM.COM
Tudo sobre
Sugerida para você!
Ligue 1 2026/2027 - Paris Saint Germain x Lyon

Onde Assistir

PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
La Liga 2026/2027 - Barcelona x Real Madrid

Onde Assistir

Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Há 9 minutos
Serie A TIM 2026/2027 - Napoli x Roma

Onde Assistir

Napoli x Roma: onde assistir, horário e escalações

Há 24 minutos
Yuri Alberto comemora o gol do Corinthians no empate com o Vitoria (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (24/10/2026)

Há 54 minutos
Brasileirão Série A 2026 - Chapecoense x Fluminense

Brasileirão Série A

Chapecoense x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Há 12 horas
Cruzeiro Vôlei se cumprimenta na Supercopa, em quadra, com uniformes brancos e detalhes azuis

Vôlei

Cruzeiro x Campinas na Supercopa de vôlei: horário e onde assistir

Há 14 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série A 2026 - Santos x Bahia

Santos x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Brasileirão Série A 2026 - Vasco x Corinthians

Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Internacional x Botafogo

Internacional x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x São Paulo

Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Red Bull Bragantino

Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Manchester United x Bournemouth

Manchester United x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações

GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP dos Estados Unidos nesta sexta-feira (23)

Kaio Jorge comemora gol para o Cruzeiro diante do Grêmio

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (23/10/2026)

Brasileirão Série B 2026 - CRB-AL x Londrina-PR

CRB x Londrina: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Ponte Preta x Fortaleza

Ponte Preta x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Atlético-GO x Novorizontino

Atlético-GO x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - São Bernardo x Vila Nova-GO

São Bernardo x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Avaí x Botafogo-SP

Avaí x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações