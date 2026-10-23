Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalações
Mirassol x São Paulo: pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026
Mirassol e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O duelo terá transmissão da TV Globo e Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
No último confronto, o Mirassol venceu o Internacional por 2 a 0, em casa. Já o São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0, no Morumbis, e emendou a segunda vitória seguida na competição.
Na tabela de classificação, o Mirassol ocupa a 14ª colocação, com 36 pontos. O São Paulo, por sua vez, está em nono lugar, com 42 pontos.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 16h30
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo
Rodada: 32
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Mirassol
Técnico: Rafael Guanaes
Walter; Reinaldo, Willian Machado, João Victor e Igor Formiga; Denilson, Neto Moura e Eduardo; Shaylon, Edson Carioca e Bruno Santos.
São Paulo
Técnico: Dorival Júnior
Rafael, Newton, Arboleda e Rafael Tolói (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Luciano e Gustavo Santana.
Tudo sobre
Onde Assistir
Internacional x Botafogo: onde assistir, horário e escalaçõesHá 11 minutos
Onde Assistir
Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Manchester United x Bournemouth: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP dos Estados Unidos nesta sexta-feira (23)Há 3 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (23/10/2026)Há 7 horas
Onde Assistir
CRB x Londrina: onde assistir, horário e escalaçõesHá 10 horas
Mais LANCE!