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Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Mirassol x São Paulo: pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/10/2026 13:49
Atualizado há 1 minutos
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Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x São Paulo
Onde assistir ao vivo a partida entre Mirassol e São Paulo pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Mirassol e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O duelo terá transmissão da TV Globo e Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.

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No último confronto, o Mirassol venceu o Internacional por 2 a 0, em casa. Já o São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0, no Morumbis, e emendou a segunda vitória seguida na competição.

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Na tabela de classificação, o Mirassol ocupa a 14ª colocação, com 36 pontos. O São Paulo, por sua vez, está em nono lugar, com 42 pontos.

Onde assistir

  1. Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 16h30
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo
Rodada: 32
Fase: Temporada regular

Escalações prováveis

Mirassol
Técnico: Rafael Guanaes
Walter; Reinaldo, Willian Machado, João Victor e Igor Formiga; Denilson, Neto Moura e Eduardo; Shaylon, Edson Carioca e Bruno Santos.

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São Paulo
Técnico: Dorival Júnior
Rafael, Newton, Arboleda e Rafael Tolói (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Luciano e Gustavo Santana.

Estádio José Maria de Campos Maia
(Foto: Site oficial Mirassol F.C)
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