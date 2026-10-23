Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Mirassol e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O duelo terá transmissão da TV Globo e Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.

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No último confronto, o Mirassol venceu o Internacional por 2 a 0, em casa. Já o São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0, no Morumbis, e emendou a segunda vitória seguida na competição.

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Na tabela de classificação, o Mirassol ocupa a 14ª colocação, com 36 pontos. O São Paulo, por sua vez, está em nono lugar, com 42 pontos.

Onde assistir

Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular) 📅 Data: 24 de Outubro de 2026 ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília) 📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Brasileirão Série A 2026

Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 16h30

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo

Rodada: 32

Fase: Temporada regular

Escalações prováveis

Mirassol

Técnico: Rafael Guanaes

Walter; Reinaldo, Willian Machado, João Victor e Igor Formiga; Denilson, Neto Moura e Eduardo; Shaylon, Edson Carioca e Bruno Santos.

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São Paulo

Técnico: Dorival Júnior

Rafael, Newton, Arboleda e Rafael Tolói (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Luciano e Gustavo Santana.