Pianese x Pineto: onde assistir, horário e escalações
Pianese x Pineto: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pianese e Pineto se enfrentam no dia 17 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Pianese vem de empate fora de casa contra o Ostiamare por 0 a 0, pela Serie C1. Nos jogos anteriores, a equipe conquistou uma vitória em casa contra o Ravenna por 2 a 1 e sofreu uma derrota fora contra o Livorno por 3 a 2.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale, Piancastagnaio
Rodada: 10
Fase: Girone B
Pineto vem de duas derrotas recentes: fora de casa para o Guidonia Montecelio 1937 por 1 a 0 e em casa para o Grosseto por 4 a 0, ambas pela Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale, Piancastagnaio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pianese
Técnico: A. Zanchetta
G. Astaldi; M. Gorelli, N. Pintus, K. Haveri e L. Di Cosmo; F. Proietto, M. Bertini e M. Tirelli; C. Martey, S. Ianesi e L. Bellini.
Pineto
Técnico: A. Bruno
A. Tonti; S. Ienco, D. Frare, G. Alessandretti e D. Ferrante; A. Pellegrino, G. Germinario e L. Lombardi; M. Scheffer Bracco, R. Forte e G. Vigliotti.
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