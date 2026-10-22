Perugia x Pescara: onde assistir, horário e escalações

Perugia e Pescara se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h30 (horário de Brasília), no Stadio Renato Curi, em Perugia, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Perugia venceu o Campobasso por 5 a 1 fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Pescara venceu o Ostiamare por 2 a 0 em casa, pela mesma competição.

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Na tabela de classificação, o Perugia e o Pescara disputam a Serie C1 2026/2027, Girone B, na 11ª rodada.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 23 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Renato Curi, Perugia

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 23 de Outubro de 2026, às 15h30

Local: Stadio Renato Curi, Perugia

Rodada: 11

Fase: Girone B

Escalações prováveis

Perugia

Técnico: A. Diana

R. Żelezny; M. Borsoi, A. Tozzuolo, D. Riccardi e E. Quirini; G. Carriero, C. Langella e E. Kabashi; A. Cisco, L. Canotto e P. van Amersfoort.

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Pescara

Técnico: A. Buscè

V. Fiorillo; M. Motta, F. Pellacani, R. Capellini e F. Donati; B. Erradi, L. Valzania e F. Guccione; M. D'Ausilio, G. Parigi e L. Meazzi.