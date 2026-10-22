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Perugia x Pescara: onde assistir, horário e escalações

Perugia x Pescara: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 04:02
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Serie C1 2026/2027 - Perugia x Pescara
Onde assistir ao vivo a partida entre Perugia e Pescara pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Perugia e Pescara se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h30 (horário de Brasília), no Stadio Renato Curi, em Perugia, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Perugia venceu o Campobasso por 5 a 1 fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Pescara venceu o Ostiamare por 2 a 0 em casa, pela mesma competição.

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Na tabela de classificação, o Perugia e o Pescara disputam a Serie C1 2026/2027, Girone B, na 11ª rodada.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 23 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Renato Curi, Perugia
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 23 de Outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Renato Curi, Perugia
Rodada: 11
Fase: Girone B

Escalações prováveis

Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; M. Borsoi, A. Tozzuolo, D. Riccardi e E. Quirini; G. Carriero, C. Langella e E. Kabashi; A. Cisco, L. Canotto e P. van Amersfoort.

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Pescara
Técnico: A. Buscè
V. Fiorillo; M. Motta, F. Pellacani, R. Capellini e F. Donati; B. Erradi, L. Valzania e F. Guccione; M. D'Ausilio, G. Parigi e L. Meazzi.

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