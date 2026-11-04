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Clube inglês avalia oferta de R$ 308 milhões por Vitor Roque, do Palmeiras

Atacante é monitorado pelo Everton; contrato do camisa 9 com o Alviverde é válido até 2029

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
04/11/2026 09:36
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Vitor Roque dribla Sosa no triunfo do Palmeiras sobre o Vasco
Vitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, é alvo de interesse do Everton, da Inglaterra, que avalia apresentar uma proposta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 308 milhões, na cotação atual) pelo jogador na próxima janela de transferências, em janeiro de 2027. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Sport.

+ Palmeiras tem 'oportunidade única' em sequência de decisões em Copas e no Brasileirão

Roque chegou ao Palmeiras em fevereiro de 2025 como a contratação mais cara da história do clube, por mais de 25 milhões de euros. O atacante tem contrato com o time alviverde até o fim de 2029, o que dá ao clube maior segurança em uma eventual negociação.

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O técnico do Everton, David Moyes, avalia que Vitor Roque tem condições de disputar uma vaga entre os titulares no setor ofensivo da equipe, que atualmente tem Thierno Barry como principal referência.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, Chelsea, Manchester United e Tottenham, também da Inglaterra, estariam monitorando o camisa 9 do Verdão.

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Vitor Roque na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Vitor Roque na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)<br>

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Em sua primeira temporada pelo Palmeiras, Vitor Roque marcou 20 gols e terminou como vice-artilheiro da equipe, atrás apenas do argentino Flaco López. Em 2026, porém, o atacante tem convivido com lesões desde o Campeonato Paulista e ainda não conseguiu ter sequência de jogos. Na temporada, soma nove gols em 39 partidas.

Vitor Roque na Europa

Contratado pelo Athletico-PR, Vitor Roque se transferiu para o Barcelona em 2023, em uma das maiores transações da história do futebol brasileiro. O atacante, porém, não conseguiu se firmar na equipe espanhola e acabou emprestado ao Betis.

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No novo clube, também enfrentou dificuldades de adaptação e perdeu espaço após a janela de transferências europeia. Ao todo, disputou 49 partidas no futebol espanhol e marcou nove gols. Em fevereiro de 2025, retornou ao Brasil para defender o Palmeiras.

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