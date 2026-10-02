Oxford City x Enfield Town: onde assistir, horário e escalações
Oxford City x Enfield Town: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:23
Oxford City e Enfield Town se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no The MGroup Stadium, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Oxford City vem de vitória por 2 a 0 sobre o Dorchester Town, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h
Local: The MGroup Stadium, Oxford, Oxfordshire
Fase: classificatória da 3ª rodada
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O Enfield Town vem de vitória por 3 a 1 sobre o Billericay Town, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (classificatória da 3ª rodada)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: The MGroup Stadium, Oxford, Oxfordshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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