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Ospitaletto x Renate: onde assistir, horário e escalações

Ospitaletto x Renate: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:05
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Serie C1 2026/2027 - Ospitaletto x Renate
Onde assistir ao vivo a partida entre Ospitaletto e Renate pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Ospitaletto e Renate se enfrentam no dia 3 de outubro, às 15h30, no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No Grupo A da Serie C1 2026/2027, o Ospitaletto vem de vitória fora de casa contra o Novara por 2 a 0 na última rodada, após derrota em casa para o Cittadella por 1 a 0 e empate fora contra o AC Carpi por 2 a 2.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
Rodada: 8
Fase: Girone A

O Renate, por sua vez, vem de derrota em casa para o Treviso por 1 a 0, após derrota fora para o Arzignano Valchiampo por 2 a 1 e empate em casa contra o Dolomiti Bellunesi por 0 a 0.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 3 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, R. Nessi, P. Parmiggiani e M. Gualandris; G. Mondini, M. Panatti e M. Guarneri; F. Galuppini, D. Stefanoni e F. Gobbi.

Renate
Técnico: S. Banchieri
M. Avella; F. Viganò, S. Auriletto, A. Motoc e R. De Zen; A. Delcarro, A. Bonetti e M. Calì; N. Anelli, J. Italeng e Ó. Karlsson.

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