Ospitaletto x Renate: onde assistir, horário e escalações
Ospitaletto x Renate: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Ospitaletto e Renate se enfrentam no dia 3 de outubro, às 15h30, no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Grupo A da Serie C1 2026/2027, o Ospitaletto vem de vitória fora de casa contra o Novara por 2 a 0 na última rodada, após derrota em casa para o Cittadella por 1 a 0 e empate fora contra o AC Carpi por 2 a 2.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
Rodada: 8
Fase: Girone A
O Renate, por sua vez, vem de derrota em casa para o Treviso por 1 a 0, após derrota fora para o Arzignano Valchiampo por 2 a 1 e empate em casa contra o Dolomiti Bellunesi por 0 a 0.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, R. Nessi, P. Parmiggiani e M. Gualandris; G. Mondini, M. Panatti e M. Guarneri; F. Galuppini, D. Stefanoni e F. Gobbi.
Renate
Técnico: S. Banchieri
M. Avella; F. Viganò, S. Auriletto, A. Motoc e R. De Zen; A. Delcarro, A. Bonetti e M. Calì; N. Anelli, J. Italeng e Ó. Karlsson.
Tudo sobre
Onde Assistir
São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo BrasileirãoHá 13 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (01/10/2026)Há 22 horas
Onde Assistir
Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Grécia x Holanda: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Fortaleza x Náutico: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Juventude x Operário-PR: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Mais LANCE!