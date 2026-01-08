Veja como ficaria a escalação mais valiosa do Paulistão 2026

O Campeonato Paulista de 2026 vai começar neste sábado (10), e o Lance! preparou uma matéria que te mostra qual seria a escalação mais valiosa do torneio levando em consideração os jogadores de todas as equipes participantes.

continua após a publicidade

Baseado nos números do site alemão especializado em mercado, o Transfermarkt, e também na matéria do Lance! dos jogadores mais valiosos do Campeonato Paulista de 2026, assim ficaria a escalação dos jogadores mais valiosos do torneio:

Goleiro:

Gabriel Brazão - Santos - 11 milhões de euros (R$ 71,5 milhões)

Zagueiros:

Murilo - Palmeiras - 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões)

Nahuel Ferraresi - São Paulo - 4,5 milhões de euros (R$ 29,25 milhões)

Laterais:

Joaquín Piquerez - Palmeiras - 14 milhões de euros (R$ 91 milhões)

Agustín Giay - Palmeiras - 11 milhões de euros (R$ 71,5 milhões)

Meio-campistas:

Andreas Pereira - Palmeiras - 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões)

Breno Bidon - Corinthians - 14 milhões de euros (R$ 91 milhões)

Marcos Antônio - São Paulo - 9 milhões de euros (R$ 58,5 milhões)

continua após a publicidade

Atacantes:

Vitor Roque - Palmeiras - 35 milhões de euros (R$ 227,5 milhões)

Facundo Torres - Palmeiras - 13 milhões de euros (R$ 84,5 milhões)

Paulinho - Palmeiras - 12 milhões de euros (R$ 78 milhões)

Logo Paulistão 2026 (Foto: Divulgação/Paulistão/X)

Veja quais são os clubes mais valiosos do Paulistão 2026:

Atual vice-campeão da competição, o Palmeiras possui o elenco mais valioso do estadual mais disputado do Brasil, com um plantel avaliado em 238,58 milhões de euros (R$ 1,34 bilhão). No alviverde, o atleta mais caro é o atacante Vitor Roque, que tem valor de mercado apontado em 35 milhões de euros (R$ 220 milhões). O camisa 9 não é apenas o mais caro do estadual, mas de todo o Brasileirão. Outros nomes como Andreas Pereira e Flaco López também se destacam pelo alto valor.

continua após a publicidade

Depois do Alviverde, vem o atual campeão, o Corinthians, valendo 113,25 milhões de euros (R$ 636,5 milhões). Na equipe comandada por Dorival Jr, os líderes da lista são Yuri Alberto e Breno Bidon, enquanto Memphis Depay fica para trás no recorte do plantel corintiano.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Em terceiro lugar aparece o Santos, que tem o elenco cotado em 102,85 milhões de euros (R$ 578,0 milhões). Mesmo com Neymar e Gabigol, o Peixe não consegue alavancar valores mais expressivos na lista, mas fica na frente do São Paulo.

O Tricolor chega no Paulistão 2026 com um plantel avaliado em 79,45 milhões de euros (R$ 446,5 milhões). Assim como o Santos, o São Paulo também tem nomes de peso no elenco, como Lucas Moura e Calleri, mas não fica à frente dos rivais no ranking geral de valor de mercado.

Na tabela: