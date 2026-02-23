Atlético de Madrid x Club Brugge: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Atlético de Madrid e Club Brugge se enfrentam nesta terça-feira (24), às 14h45 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play
Após o empate em 3 a 3 no jogo de ida, na Bélgica, Atlético de Madrid e Club Brugge decidem nesta terça-feira quem avança às oitavas de final da Champions League. O confronto no Riyadh Air Metropolitano está completamente em aberto: quem vencer garante vaga na próxima fase da competição europeia.
O Atlético de Madrid joga em casa para fazer valer o mando de campo e a experiência em competições europeias. A equipe de Diego Simeone tem praticamente todos os jogadores à disposição — apenas Nicolás González e Pablo Barrios seguem no departamento médico — e aposta no artilheiro Julián Alvarez para balançar as redes. Mesmo vindo de derrota no Campeonato Espanhol, os Colchoneros mantêm o favoritismo por atuar diante de sua torcida no Riyadh Air Metropolitano.
Ficha do jogo
O Club Brugge, por sua vez, surpreendeu na ida ao buscar o empate por duas vezes e chega a Madri com moral. A equipe belga, que ocupa a terceira posição do Campeonato Belga, terá um desfalque importante: Raphael Onyedika está suspenso e não enfrenta os espanhóis. Ainda assim, o técnico Ivan Leko aposta na força coletiva e na liderança de Hans Vanaken para tentar eliminar um gigante europeu em seu próprio estádio.
Tudo sobre Atlético de Madrid x Club Brugge (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid 🆚 Club Brugge
Playoffs (jogo de volta) – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Clément Turpin (FRA)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)
📺 VAR: Eric Wattellier (FRA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Molina, Pubill, Hancko e Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente e Lookman; Sorloth e Julián Alvarez.
🔵⚫ Club Brugge (Técnico: Ivan Leko)
Mignolet; Seys, Mechele, Joel Ordóñez e Sabbe; Vetlesen, Stankovic e Vanaken; Diakhon, Tresoldi e Tzolis.
