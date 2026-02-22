menu hamburguer
Futebol Feminino

Cruzeiro x Santos: onde assistir e escalações no Brasileirão Feminino

Equipes se enfrentam pela 2ª rodada do Brasileirão Feminino

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/02/2026
23:41
Cruzeiro e Santos duelam pelo Brasileirão Feminino.
imagem cameraCruzeiro e Santos duelam pelo Brasileirão Feminino.
Cruzeiro e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 19h (de Brasília), na Arena do Jacaré, pela 2ª rodada do Brasileirão Feminino. O confronto reúne duas equipes que estrearam com vitória na competição e chegam embaladas para o duelo direto na parte de cima da tabela.

Na primeira rodada, o Cruzeiro fez grande atuação fora de casa e venceu o Bahia por 2 a 0, em Pituaçu, largando com três pontos e confiança renovada. Já o Santos também começou com o pé direito: na Vila Belmiro, as Sereias da Vila superaram o Grêmio por 2 a 1, mostrando força ofensiva diante da torcida.

Byanca Brasil é uma das principais jogadoras do elenco do Cruzeiro em 2025. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Com campanhas idênticas até aqui, as duas equipes buscam manter os 100% de aproveitamento e ganhar posições importantes neste início de primeira fase.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Laryh comemora gol pelo Santos (Foto: redes sociais)
Cruzeiro x Santos: onde assistir

  • Campeonato Brasileiro Feminino – 2ª rodada
  • Data: domingo, 23 de fevereiro
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Arena do Jacaré
  • Onde assistir: NSports (Youtube)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Camila, Tainara, Paloma Maciel, Capelinha, Ana Flávia, Milena, Gisseli, Gaby Soares, Vanessinha, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias.

Santos: Taty Amaro, Evellyn Marques, Ana Alice, Isa Cardoso, Katrine, Rafa Andrade, Suzane Pires, Vivian, Yoreli Rincón, Eudmila e Laryh. Técnico: Caio Couto.

