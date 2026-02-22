Cruzeiro x Santos: onde assistir e escalações no Brasileirão Feminino
Equipes se enfrentam pela 2ª rodada do Brasileirão Feminino
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 19h (de Brasília), na Arena do Jacaré, pela 2ª rodada do Brasileirão Feminino. O confronto reúne duas equipes que estrearam com vitória na competição e chegam embaladas para o duelo direto na parte de cima da tabela.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Sochor se reinventa como camisa 10 e lidera Fluminense no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino22/02/2026
- Futebol Feminino
Inter e Ferroviária vencem e conquistam primeiros pontos no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino21/02/2026
- Futebol Feminino
Fluminense marca no apagar das luzes contra o Corinthians e garante empate heroico no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino20/02/2026
Na primeira rodada, o Cruzeiro fez grande atuação fora de casa e venceu o Bahia por 2 a 0, em Pituaçu, largando com três pontos e confiança renovada. Já o Santos também começou com o pé direito: na Vila Belmiro, as Sereias da Vila superaram o Grêmio por 2 a 1, mostrando força ofensiva diante da torcida.
Com campanhas idênticas até aqui, as duas equipes buscam manter os 100% de aproveitamento e ganhar posições importantes neste início de primeira fase.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
+ Quem vence o Brasileirão Feminino? Aposte no seu time do coração
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Cruzeiro x Santos: onde assistir
- Campeonato Brasileiro Feminino – 2ª rodada
- Data: domingo, 23 de fevereiro
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Arena do Jacaré
- Onde assistir: NSports (Youtube)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Cruzeiro: Camila, Tainara, Paloma Maciel, Capelinha, Ana Flávia, Milena, Gisseli, Gaby Soares, Vanessinha, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias.
Santos: Taty Amaro, Evellyn Marques, Ana Alice, Isa Cardoso, Katrine, Rafa Andrade, Suzane Pires, Vivian, Yoreli Rincón, Eudmila e Laryh. Técnico: Caio Couto.
- Matéria
- Mais Notícias