Futebol Feminino

São Paulo x Bahia: onde assistir e escalações de jogo do Brasileirão Feminino

Equipes se enfrentam pela segunda rodada

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/02/2026
01:56
São Paulo e Bahia duelam pelo Brasileirão Feminino.
São Paulo e Bahia duelam pelo Brasileirão Feminino.
São Paulo e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), em Cotia, pelo fechamento da 2ª rodada do Brasileirão Feminino. O duelo coloca frente a frente equipes que estrearam de forma distinta na competição.

O São Paulo conquistou importante vitória fora de casa ao bater o Internacional por 2 a 1, no Sesc Campestre, começando a campanha com três pontos e confiança alta. Já o Bahia foi superado pelo Cruzeiro por 2 a 0, em Pituaçu, e busca a reabilitação para somar os primeiros pontos no torneio.

Jogadoras do São Paulo comemoram gol contra o Santos pelo Paulistão Feminino (Foto: Fernanda Luz/Ag. Paulistão)
As equipes tentam iniciar bem a competição e repetir os feitos da temporada passada, quando se classificaram à segunda fase. O São Paulo chegou às semis, enquanto o Bahia caiu nas quartas, ambos para o Corinthians.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Cassia comemora seu gol pelo Bahia na Copa do Brasil Feminina (Foto: Leticia Martins/Bahia)
São Paulo x Bahia: onde assistir

  • Campeonato Brasileiro Feminino – 2ª rodada
  • Data: segunda, 23 de fevereiro
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Cotia
  • Onde assistir: TV Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Tayla, Rafa Soares, Carol Gil, Preininger, Pereyra, Aline, Isa, Crivelari e Serrana. Técnico: Thiago Viana.

BAHIA: Yanne, Dan, Isa Fernandes, Nalon, Tchula, Anaju, Raquel, Angela, Ju Oliveira, Cássia e Wendy. Técnico: Felipe Freitas.

