São Paulo x Bahia: onde assistir e escalações de jogo do Brasileirão Feminino
Equipes se enfrentam pela segunda rodada
- Matéria
- Mais Notícias
São Paulo e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), em Cotia, pelo fechamento da 2ª rodada do Brasileirão Feminino. O duelo coloca frente a frente equipes que estrearam de forma distinta na competição.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Sochor se reinventa como camisa 10 e lidera Fluminense no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino22/02/2026
- Futebol Feminino
Cruzeiro x Santos: onde assistir e escalações no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino22/02/2026
- Futebol Feminino
Inter e Ferroviária vencem e conquistam primeiros pontos no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino21/02/2026
O São Paulo conquistou importante vitória fora de casa ao bater o Internacional por 2 a 1, no Sesc Campestre, começando a campanha com três pontos e confiança alta. Já o Bahia foi superado pelo Cruzeiro por 2 a 0, em Pituaçu, e busca a reabilitação para somar os primeiros pontos no torneio.
As equipes tentam iniciar bem a competição e repetir os feitos da temporada passada, quando se classificaram à segunda fase. O São Paulo chegou às semis, enquanto o Bahia caiu nas quartas, ambos para o Corinthians.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
São Paulo x Bahia: onde assistir
- Campeonato Brasileiro Feminino – 2ª rodada
- Data: segunda, 23 de fevereiro
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Cotia
- Onde assistir: TV Brasil
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Tayla, Rafa Soares, Carol Gil, Preininger, Pereyra, Aline, Isa, Crivelari e Serrana. Técnico: Thiago Viana.
BAHIA: Yanne, Dan, Isa Fernandes, Nalon, Tchula, Anaju, Raquel, Angela, Ju Oliveira, Cássia e Wendy. Técnico: Felipe Freitas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias