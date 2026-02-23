Inter de Milão x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pelos playoffs
Inter de Milão e Bodo/Glimt se enfrentam nesta terça-feira (24), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. A partida será realizada no San Siro, em Milão (ITA), com transmissão ao vivo do SBT, TNT e da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O jogo de ida terminou com vitória do Bodø/Glimt por 3 a 1 sobre a Internazionale, no Estádio Aspmyra. A equipe italiana perdeu o controle da partida nos minutos iniciais, mas conseguiu equilibrar as ações na primeira etapa, que terminou empatada em 1 a 1 após gol de Sondre Brunstad para os donos da casa e empate de Pio Esposito.
No segundo tempo, os noruegueses retomaram a vantagem aos 16 minutos, com Jens Petter, e ampliaram na sequência com Kasper Høgh, consolidando o resultado. Com o placar de 3 a 1, o Bodø/Glimt joga pelo empate no confronto de volta. A Internazionale precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis e por três gols para garantir a classificação direta.
Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Bodo/Glimt (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Inter de Milão 🆚 Bodo/Glimt
Playoffs — Volta — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 24 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: SBT (TV), TNT (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: José Hernández
🚩 Assistentes: José Pérez, Diego Sánchez e José Luis Munuera (quarto árbitro)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (VAR1) e Guillermo Cuadra (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Sucic e Carlos Augusto; Piu Esposito e Marcus Thuram.
Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)
Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan; Evjen, Berg e Fet; Blomberg, Hogh e Hauge.
