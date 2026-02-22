Everton x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
Everton e Manchester United se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 17h (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING), pela 27ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).➡️Clique para assistir na Disney+
Relacionadas
- Onde Assistir
Nantes x Lyon: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Ligue 1
Onde Assistir06/02/2026
- Onde Assistir
Arsenal x Sunderland: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Onde Assistir06/02/2026
- Onde Assistir
Wolves x Chelsea: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Onde Assistir06/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Everton ocupa a nona posição com 37 pontos e tenta aproveitar o fator casa para se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Bournemouth na rodada passada. A equipe de David Moyes vinha de quatro jogos sem perder e quer voltar a somar pontos para seguir subindo na tabela. Para o confronto, o técnico terá desfalques importantes: Jake O'Brien está suspenso após receber cartão vermelho, e Jack Grealish segue fora por lesão.
Ficha do jogo
O Manchester United, por sua vez, vive grande momento na Premier League e quer se manter firme na briga pelo G-4. Sob o comando de Michael Carrick, a equipe ocupa a quarta posição, com 45 pontos, e não perde há cinco jogos. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o West Ham, mas antes emplacou vitórias importantes sobre Manchester City, Arsenal e Fulham. Com um elenco praticamente completo — apenas Patrick Dorgu e Mason Mount seguem no departamento médico —, os Red Devils buscam mais três pontos para encostar no Aston Villa, atual terceiro colocado.
Tudo sobre Everton x Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Everton 🆚 Manchester United
27ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Darren England (ING)
🚩 Assistentes: Scott Ledger (ING) e Akil Howson (ING)
📺 VAR: Paul Howard (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔵 Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Garner, Gana Gueye e Dewsbury-Hall; Ndiaye, Barry e Tyrique George.
🔴🔴 Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro e Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Mbeumo.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias