Veja como ficaria a escalação mais valiosa do Campeonato Carioca
Flamengo ainda é soberano em jogadores mais valiosos
O Campeonato Carioca de 2026 está cada vez mais próximo, e o Lance! preparou uma matéria especial para te mostrar qual seria a escalação mais valiosa do torneio. Estamos levando em consideração um time montado apenas com as peças mais caras de cada posição, de todos os times da competição.
Antes de começar a montar a equipe, vale ressaltar que o Lance! está levando em consideração os números fornecidos pela plataforma alemã especializada em valores de mercado do futebol, o Transfermarkt. Além disso, você também pode conferir uma matéria no Lance! Biz e ver quais são as equipes mais valiosas do torneio.
Goleiro:
Agustín Rossi - Flamengo - 10 milhões de euros (R$ 65 milhões)
Zagueiros:
Léo Ortiz - Flamengo - 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões)
Léo Pereira - Flamengo - 10 milhões de euros (R$ 65 milhões)
Laterais:
Emerson Royal - Flamengo - 8 milhões de euros (R$ 52 milhões)
Guilherme Arana - Fluminense - 7 milhões de euros (R$ 45,5 milhões)
Meio-campistas:
Danilo - Botafogo - 22 milhões de euros (R$ 143 milhões)
Giorgian de Arrascaeta - Flamengo - 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões)
Martinelli - Fluminense - 14 milhões de euros (R$ 91 milhões)
Atacantes:
Rayan - Vasco da Gama - 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões)
Samuel Lino - Flamengo - 20 milhões de euros (R$ 130 milhões)
Gonzalo Plata - Flamengo - 8 milhões de euros (R$ 52 milhões)
Qual é a equipe mais valiosa do Campeonato Carioca?
O Flamengo é a equipe "mais cara" do Rio. O elenco Rubro-Negro está avaliado em 192,70 milhões (R$ 1,08 bilhão). O Botafogo vem logo em seguida, com um plantel estimado em 127,30 milhões de euros (R$ 715,4 milhões). Depois do Glorioso, vem o Vasco, atual vice-campeão da Copa do Brasil, com 122,95 milhões de euros (R$ 691 milhões) em valor de mercado. Por fim, o Fluminense chega em quarto, com um elenco que vale 105,43 milhões de euros (R$ 592,5 milhões).
Confira na lista:
- Flamengo - 192,70 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão)
- Botafogo - 127,30 milhões de euros (R$ 715,4 milhões)
- Vasco - 122,95 milhões de euros (R$ 691 milhões)
- Fluminense - 105,43 milhões de euros (R$ 592,5 milhões)
