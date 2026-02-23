Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (23/2/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta segunda-feira (23), a agenda do futebol reúne partidas por ligas nacionais, torneios femininos e competições de base. O dia tem jogos na Europa, com o Manchester United jogando pela Premier League, duelos pelo Brasileirão Feminino e confrontos no calendário brasileiro.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026):
Campeonato Turco
14h – Fenerbahçe x Kasimpasa – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
14h30 – Fiorentina x Pisa – Disney+
16h45 – Bologna x Udinese – Xsports e Disney+
Brasileirão Feminino
15h – Vitória (F) x Mixto-MT (F) – CBF TV
19h – Cruzeiro (F) x Santos (F) – N Sports
21h – São Paulo (F) x Bahia (F) – TV Brasil
Campeonato Saudita
16h – Al Qadsiah x Al Ettifaq – Sportv e Canal GOAT
16h – Damac x Al Ahli – Canal GOAT
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
16h45 – Le Mans x Guingamp – SportyNet
Campeonato Espanhol
17h – Deportivo Alavés x Girona – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês
17h – Everton x Manchester United – Disney+
Campeonato Português
17h15 – Famalicão x Casa Pia – Disney+
Brasileirão Sub-20
19h – Flamengo Sub-20 x Vasco Sub-20 – Sportv
21h – Palmeiras Sub-20 x São Paulo Sub-20 – Sportv
Campeonatos Estaduais
19h – Monsoon x Avenida – GZH
19h – Forte x Vitória-ES – TVE Espírito Santo
