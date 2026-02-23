Nesta segunda-feira (23), a agenda do futebol reúne partidas por ligas nacionais, torneios femininos e competições de base. O dia tem jogos na Europa, com o Manchester United jogando pela Premier League, duelos pelo Brasileirão Feminino e confrontos no calendário brasileiro.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026):

Campeonato Turco

14h – Fenerbahçe x Kasimpasa – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

14h30 – Fiorentina x Pisa – Disney+

16h45 – Bologna x Udinese – Xsports e Disney+

Brasileirão Feminino

15h – Vitória (F) x Mixto-MT (F) – CBF TV

19h – Cruzeiro (F) x Santos (F) – N Sports

21h – São Paulo (F) x Bahia (F) – TV Brasil

Campeonato Saudita

16h – Al Qadsiah x Al Ettifaq – Sportv e Canal GOAT

16h – Damac x Al Ahli – Canal GOAT

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

16h45 – Le Mans x Guingamp – SportyNet

Campeonato Espanhol

17h – Deportivo Alavés x Girona – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

17h – Everton x Manchester United – Disney+

Jogadores do Manchester United comemoram o gol de Mbeumo contra o Tottenham (Foto: Reprodução / Instagram)

Campeonato Português

17h15 – Famalicão x Casa Pia – Disney+

Brasileirão Sub-20

19h – Flamengo Sub-20 x Vasco Sub-20 – Sportv

21h – Palmeiras Sub-20 x São Paulo Sub-20 – Sportv

Campeonatos Estaduais

19h – Monsoon x Avenida – GZH

19h – Forte x Vitória-ES – TVE Espírito Santo

