Torcedores reagem a lance de Gabigol em Santos x Novorizontino: 'Absurdo'

A partida entre Santos x Novorizontino marca a reestreia de Gabigol pelo Peixe, além de ser o primeiro jogo da temporada do clube da Vila Belmiro. Um lance do camisa 9, inclusive, enlouqueceu os torcedores nas redes sociais. Até aqui, o Tigre do Vale está vencendo por 1 a 0.

Logo aos dois minutos de jogo, Willian Arão recebeu um lançamento e ajeitou de peito para Gabigol abrir o placar em Santos x Novorizontino. Para a tristeza do camisa 9, o volante estava impedido e o gol foi anulado.

Nas redes sociais, porém, os torcedores enlouqueceram com o lance de Gabigol na partida entre Santos e Novorizontino. Logo em seu primeiro toque na bola do tão aguardado retorno, o cria da Vila já mostrou que ainda sabe fazer gol. Veja o lance e os comentários abaixo:

Gabigol foi titular em Santos x Novorizontino (Foto: LEO BARRILARI/Gazeta Press)

Veja o lance de Gabigol em Santos x Novorizontino

Escalação do Peixe

Com Gabigol, o Santos está escalado para enfrentar o Novorizontino neste sábado (10), na estreia do Campeonato Paulista, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Todos os ingressos estão esgotados para a partida.

A principal novidade é o retorno do atacante Gabriel Barbosa, que volta ao time da Baixada Santista para sua terceira passagem pelo clube. Ele vai formar o trio de ataque com Caballero e Lautaro Díaz.

Vojvoda inicia com o camisa 9 entre os titulares no ataque. A formação do Peixe tem Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Caballero, Lautaro Díaz e Gabigol. Essa foi a escalação do Santos para enfrentar o Novorizontino.

Já o camisa 10, Neymar, ainda não está à disposição de Juan Pablo Vojvoda, pois passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no ano passado.