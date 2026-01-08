Entenda planejamento do Flamengo para o Campeonato Carioca

O Flamengo se prepara para a estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo (11), diante da Portuguesa, em jogo antecipado da quinta rodada do estadual. Com calendário apertado já no início da temporada, o Rubro-Negro não terá o estadual como prioridade em meio à disputa de outras competições.

O duelo com a Lusa acontecerá antes mesmo do retorno do elenco profissional às atividades. A reapresentação do grupo comandado por Filipe Luís acontece na segunda-feira (12), dia seguinte ao primeiro jogo no Cariocão.

Nesse sentido, a expectativa é que o Flamengo seja representado pelo time sub-20 nos três primeiros compromissos no estadual, contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda. A tendência é que a estreia dos titulares seja diante do Vasco, no dia 21, na terceira rodada — o jogo contra a Lusa é antecipado da quinta rodada.

Logo após o duelo com o Cruz-Maltino, o Mais Querido tem mais um clássico, desta vez contra o Fluminense. Na sequência, estreia no Brasileirão diante do São Paulo, no Morumbis, e decide a Supercopa do Brasil com o Corinthians em Brasília.

O último jogo da Taça Guanabara — a fase de grupos do torneio — será contra o Sampaio Corrêa. Em meio a outras disputas, Filipe Luís deve utilizar o jogo para rodar o elenco principal. Nas fases decisivas, no entanto, o Flamengo pode adotar outra postura.

Agenda de jogos do Flamengo no Carioca

11/01, às 18h - Flamengo x Portuguesa - Estádio Raulino de Oliveira; 14/01, às 21h30 - Bangu x Flamengo - Estádio Moça Bonita; 17/01, às 21h30 - Volta Redonda x Flamengo - local a definir; 21/01, às 21h30 - Flamengo x Vasco - local a definir; 25/01, às 18h - Fluminense x Flamengo - Maracanã; 07/02, às 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa - local a definir; 14/02 - Quartas de final*; 22/02 - Semifinal - ida*; 01/03 - Semifinal - volta*; 08/03 - Final*.

*Em caso de classificação

Grupos da primeira fase do Carioca

Grupo A: Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e Bangu.

Grupo B: Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boavista e Nova Iguaçu.

