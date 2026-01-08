Entenda planejamento do Flamengo para o Campeonato Carioca
Rubro-Negro estreia no estadual no próximo domingo (11) diante da Portuguesa
O Flamengo se prepara para a estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo (11), diante da Portuguesa, em jogo antecipado da quinta rodada do estadual. Com calendário apertado já no início da temporada, o Rubro-Negro não terá o estadual como prioridade em meio à disputa de outras competições.
O duelo com a Lusa acontecerá antes mesmo do retorno do elenco profissional às atividades. A reapresentação do grupo comandado por Filipe Luís acontece na segunda-feira (12), dia seguinte ao primeiro jogo no Cariocão.
Nesse sentido, a expectativa é que o Flamengo seja representado pelo time sub-20 nos três primeiros compromissos no estadual, contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda. A tendência é que a estreia dos titulares seja diante do Vasco, no dia 21, na terceira rodada — o jogo contra a Lusa é antecipado da quinta rodada.
Logo após o duelo com o Cruz-Maltino, o Mais Querido tem mais um clássico, desta vez contra o Fluminense. Na sequência, estreia no Brasileirão diante do São Paulo, no Morumbis, e decide a Supercopa do Brasil com o Corinthians em Brasília.
O último jogo da Taça Guanabara — a fase de grupos do torneio — será contra o Sampaio Corrêa. Em meio a outras disputas, Filipe Luís deve utilizar o jogo para rodar o elenco principal. Nas fases decisivas, no entanto, o Flamengo pode adotar outra postura.
Agenda de jogos do Flamengo no Carioca
- 11/01, às 18h - Flamengo x Portuguesa - Estádio Raulino de Oliveira;
- 14/01, às 21h30 - Bangu x Flamengo - Estádio Moça Bonita;
- 17/01, às 21h30 - Volta Redonda x Flamengo - local a definir;
- 21/01, às 21h30 - Flamengo x Vasco - local a definir;
- 25/01, às 18h - Fluminense x Flamengo - Maracanã;
- 07/02, às 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa - local a definir;
- 14/02 - Quartas de final*;
- 22/02 - Semifinal - ida*;
- 01/03 - Semifinal - volta*;
- 08/03 - Final*.
*Em caso de classificação
Grupos da primeira fase do Carioca
Grupo A: Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e Bangu.
Grupo B: Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boavista e Nova Iguaçu.
