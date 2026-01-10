Torcedores do Inter ficam magoados com fala de Vitão sobre o Flamengo

Diante de seus familiares, Vitão foi apresentado pelo Flamengo e se emocionou ao falar sobre o clube. Uma de suas das falas, em especial, acabou tocando "na ferida" do torcedor colorado. O zagueiro afirmou que "fica difícil pensar em outra coisa a partir do momento que o Flamengo quer te contratar".

Vitão é o zagueiro mais caro da história do Flamengo

Contratado junto ao Internacional, Vitão, de 25 anos, chega ao Flamengo como o zagueiro mais caro da história rubro-negra. O clube investiu 10,7 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Parte do valor foi pago com o abatimento da dívida que o clube gaúcho tinha pela aquisição de Thiago Maia.

A contratação de Vitão se encaixa no perfil buscado pelo diretor José Boto para reforçar o Flamengo, de atletas com menos de 26 anos. A meta do português é rejuvenescer o elenco rubro-negro.

Além disso, o zagueiro tem as características cruciais para um jogador da posição no esquema de Filipe Luís e compartilhada pelos novos concorrentes de Flamengo (Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo): técnica e boa saída de bola. Em 2025, o Rubro-Negro teve problemas com a falta de opções para a posição. Com lesões de Léo Ortiz e Danilo, o jovem João Victor precisou ser acionado na reta final.

