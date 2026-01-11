Onde assistir a todos os jogos do São Paulo no Campeonato Paulista
Datas, horários, adversário e onde assistir
O São Paulo faz sua estreia no Campeonato Paulista neste domingo (11), contra o Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Além da estreia, o Tricolor faz ao menos outras sete partidas pelo estadual, sem considerar a fase mata-mata. Confira abaixo data, horário, adversários e onde assistir a todos os jogos do São Paulo no Paulistão;
📺Onde assistir aos jogos do São Paulo no Paulistão
11/01 - 20:30 - Mirassol x São Paulo
📺Cazé TV, Record e HBO Max*
15/01 - 21:45 - São Paulo x São Bernardo
📺TNT e HBO Max
18/01 - 16:00 - Corinthians x São Paulo
📺 TNT e HBO Max
21/01 - 19:30 - São Paulo x Portuguesa
📺CazéTV, Record e HBO Max*
24/01- 18:30 - Palmeiras x São Paulo
📺TNT Sports e HBO Max
31/01 - 20:30 - São Paulo x Santos
📺CazéTV, Record e HBO Max*
07/02 - 20:30 - São Paulo x Primavera-SP
📺CazéTV, Record e HBO Max*
15/02 - 20:30 - Ponte Preta x São Paulo
📺TNT Sports e HBO Max
Como o São Paulo vai encarar o Campeonato Paulista?
Texto de Isabella Gianolla, setorista do São Paulo no Lance!
O São Paulo está começando a definir as estratégias para disputar o Campeonato Paulista neste ano. Nesta temporada, o calendário aperta. Em janeiro, praticamente três competições simultâneas acontecem: Copinha, o estadual e o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro. O Lance! apurou para entender qual deve ser o planejamento do time no Paulistão.
A reportagem apurou que o São Paulo deve disputar o Campeonato Paulista com força máxima. A escalação não será repetida em todos os jogos, mas a proposta é entrar em campo, sempre que possível, com o que houver de melhor à disposição.
O time, inclusive, pode contar com o retorno de jogadores importantes. Um deles é Jonathan Calleri, que ficou fora por cerca de oito meses após passar por cirurgia no ligamento cruzado anterior e deve voltar a ser relacionado.
