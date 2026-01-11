Onde assistir a todos os jogos do São Paulo no Campeonato Paulista

O São Paulo faz sua estreia no Campeonato Paulista neste domingo (11), contra o Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Além da estreia, o Tricolor faz ao menos outras sete partidas pelo estadual, sem considerar a fase mata-mata. Confira abaixo data, horário, adversários e onde assistir a todos os jogos do São Paulo no Paulistão;

📺Onde assistir aos jogos do São Paulo no Paulistão

11/01 - 20:30 - Mirassol x São Paulo

📺Cazé TV, Record e HBO Max*

15/01 - 21:45 - São Paulo x São Bernardo

📺TNT e HBO Max

18/01 - 16:00 - Corinthians x São Paulo

📺 TNT e HBO Max

21/01 - 19:30 - São Paulo x Portuguesa

📺CazéTV, Record e HBO Max*

24/01- 18:30 - Palmeiras x São Paulo

📺TNT Sports e HBO Max

31/01 - 20:30 - São Paulo x Santos

📺CazéTV, Record e HBO Max*

07/02 - 20:30 - São Paulo x Primavera-SP

📺CazéTV, Record e HBO Max*

15/02 - 20:30 - Ponte Preta x São Paulo

📺TNT Sports e HBO Max

Hernán Crespo comanda o São Paulo no Campeonato Paulista (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Como o São Paulo vai encarar o Campeonato Paulista?

Texto de Isabella Gianolla, setorista do São Paulo no Lance!

O São Paulo está começando a definir as estratégias para disputar o Campeonato Paulista neste ano. Nesta temporada, o calendário aperta. Em janeiro, praticamente três competições simultâneas acontecem: Copinha, o estadual e o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro. O Lance! apurou para entender qual deve ser o planejamento do time no Paulistão.

A reportagem apurou que o São Paulo deve disputar o Campeonato Paulista com força máxima. A escalação não será repetida em todos os jogos, mas a proposta é entrar em campo, sempre que possível, com o que houver de melhor à disposição.

O time, inclusive, pode contar com o retorno de jogadores importantes. Um deles é Jonathan Calleri, que ficou fora por cerca de oito meses após passar por cirurgia no ligamento cruzado anterior e deve voltar a ser relacionado.