São Paulo ganhará reforço para o ataque para início do Campeonato Paulista

O São Paulo deve iniciar o Campeonato Paulista com um reforço importante no ataque. Jonathan Calleri, que ficou fora por praticamente oito meses, deve voltar a ser relacionado. Recuperado desde o fim do último ano, o argentino vinha sendo preservado pelo clube, que trabalhava com a possibilidade de utilizá-lo apenas em situações extremas, como uma eventual final de Libertadores.

Agora, o cenário mudou. Uma das principais referências ofensivas do Tricolor, o camisa 9 está próximo de retomar seu espaço na equipe. A expectativa da torcida gira em torno de uma das formações mais aguardadas, com Calleri atuando como dupla de Luciano.

Com a ausência de Calleri - além das lesões de André Silva e Ryan Francisco -, Hernán Crespo precisou lidar com o que tinha em mãos. Ferreirinha, Gonzalo Tapia, Dinenno e até mesmo Luciano improvisado mais à frente foram opções. Agora, o "molde ideal" pode voltar a ser aplicado.

Em números pensando na temporada do ano passado, segundo dados do Sofascore, é possível ter um panorama de como esta dupla pode ser um reforço para o Tricolor Paulista. Em 2025, Luciano e Calleri atuaram juntos em 13 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas, o que representa um aproveitamento de 52,8%.

No período, Luciano marcou três gols e deu uma assistência, enquanto Calleri balançou as redes duas vezes e distribuiu quatro passes para gol. A dupla ainda combinou diretamente em um gol, marcado por Luciano após assistência de Calleri, enquanto o caminho inverso não aconteceu.

Juntos, eles foram responsáveis por 26% dos gols do São Paulo e participaram de 53% das bolas na rede da equipe nas partidas em que atuaram lado a lado.